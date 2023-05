Aprovechando su participación en una ceremonia de graduación, Bill Gates, cofundador de Microsoft, compartió valiosos consejos y reflexiones sobre sus fracasos y arrepentimientos personales.

El discurso que Gates dio a los graduados de la Universidad de Arizona del Norte, recogido en su blog GatesNotes, se centró en transmitir sabiduría basada en experiencias propias. Uno de los principales arrepentimientos que mencionó fue su incapacidad para desconectar del trabajo a tiempo. Reconoció que esta actitud le impidió disfrutar plenamente de otras facetas de la vida.

“Cuando tenía vuestra edad, no creía en las vacaciones. Ni siquiera creía en los fines de semana. Me rodeé de trabajo durante muchas horas. En los primeros días de Microsoft, mi oficina daba al aparcamiento y yo controlaba quién se iba temprano y quién se quedaba hasta tarde. Pero a medida que fui envejeciendo, y especialmente cuando me convertí en padre, me di cuenta de que hay más en la vida que el trabajo”, expresó Gates.

Con su mensaje, Gates intentó transmitir a los jóvenes graduados la importancia de no repetir su error y les instó a tomar tiempo para cultivar relaciones, celebrar sus logros y recuperarse de las adversidades. Recomendó descansar cuando sea necesario y mostrarse comprensivos con aquellos que los rodean cuando también lo necesiten.

El objetivo de Gates era ser claro y contundente para evitar que otros repitieran su experiencia. A pesar de su éxito como gurú tecnológico, considera que no era necesario hipotecar su vida social para lograrlo. Lamenta no haber estado más cerca de personas importantes a lo largo de su vida y asegura que su actitud cambió significativamente cuando se convirtió en padre.