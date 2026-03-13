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El gerente de la tienda, Davis Yarber, abre la puerta de un refugio antiaéreo en la fábrica de Atlas Survival Shelters en Sulphur Springs, Texas. (Foto: AFP)
El gerente de la tienda, Davis Yarber, abre la puerta de un refugio antiaéreo en la fábrica de Atlas Survival Shelters en Sulphur Springs, Texas. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, el teléfono en el negocio de Ron Hubbard no ha dejado de sonar. “¿Quiere un refugio antibombas o uno para tornados?”, pregunta el empresario. “Antibombas”, responde el cliente desde Florida, sureste de Estados Unidos.

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