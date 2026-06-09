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Resumen

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Traficos de especies silvestres afecta el ecosistema marino. (Foto: magnific.com)
Traficos de especies silvestres afecta el ecosistema marino. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Muchos artículos de vida silvestre marina que se trafican habitualmente, como las aletas de tiburón, pueden ocultarse en equipaje o paquetes y transportarse a través de las fronteras con relativa facilidad, sin ser detectados, por lo que para solucionar esto, científicos de la Universidad Macquarie (Australia), utilizaron inteligencia artificial para desarrollar un algoritmo capaz de detectar muestras de criaturas marinas comúnmente traficadas (aletas de tiburón, caballitos de mar y pepinos de mar) con una precisión del 92%.

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