KillSec es un grupo internacional de ciberdelincuencia dedicado a ataques de ransomware y extorsión digital que fue desarticulado en una operación policial internacional a finales de 2026. (Imagen referencial: Boitumelo)
KillSec es un grupo internacional de ciberdelincuencia dedicado a ataques de ransomware y extorsión digital que fue desarticulado en una operación policial internacional a finales de 2026. (Imagen referencial: Boitumelo)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Un adolescente de 16 años fue detenido en Alicante, España, acusado de ser el principal administrador de KillSec, un grupo de ciberdelincuentes al que se atribuyen más de 1.000 ataques en todo el mundo. La organización utilizaba incluso herramientas de inteligencia artificial (IA) para desarrollar y mantener su infraestructura de ransomware e identificar potenciales víctimas.

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