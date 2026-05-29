Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aficionados del 'battle royale' pronto necesitarán una consola de nueva generación para jugarlo.
Aficionados del 'battle royale' pronto necesitarán una consola de nueva generación para jugarlo.
/ Activision
Por Agencia Europa Press

Activision cesará el soporte de Call of Duty: Warzone en las consolas PS4 y Xbox One para finales de este año, lo que obligará a los jugadores a dar el salto a las consolas PS5 o Xbox Series X/S, que han estado recibiendo aumentos de precio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.