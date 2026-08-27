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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este 2026 es un año atípico. Lima registra nuevos récords históricos de temperatura máxima durante agosto, en medio de invierno que parece verano durante algunos días, y la amenaza del Fenómeno de El Niño a la vuelta de la esquina, que amenaza con causar varios daños en el país. No es una situación nueva. Ya los antiguos peruanos experimentaron estos cambios.

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