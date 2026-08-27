Este 2026 es un año atípico. Lima registra nuevos récords históricos de temperatura máxima durante agosto, en medio de invierno que parece verano durante algunos días, y la amenaza del Fenómeno de El Niño a la vuelta de la esquina, que amenaza con causar varios daños en el país. No es una situación nueva. Ya los antiguos peruanos experimentaron estos cambios.

Nuevos hallazgos en Vichama, perteneciente a la zona arqueológica de Caral, confirman el impacto de los fenómenos naturales en la vida de las sociedades de hace más de tres mil años.

Se trata de materiales recuperados, entre objetos que fueron trabajados en hueso y arcilla, con algunas formas y grabados de serpientes o ranas.

Destacan una figura tallada en el asta de un cérvido joven que mide cerca de 30 centímetros de longitud.

Este elemento representa a un ser antropomorfo, aparentemente muerto, con los ojos y la boca cerrados, asociado a un ser serpentiforme. “Es un animal vinculado al agua, la fertilidad, la regeneración de la de la vida”, indicó Tatiana Abad, jefa de la sede Vichama, de la Zona Arqueológica Caral.

En Vichama se han hallado objetos con diseños de animales, en especial serpientes. (Foto: Difusión)

Los objetos no solo tendrían un fin artístico. Formarían parte de rituales que recuerdan la hambruna en periodo de crisis climática. (Foto: Difusión)

En conversación con El Comercio, la especialista señaló que esta iconografía se prolongó posteriormente y “se encuentra en la cosmovisión andina, y siempre está vinculada al tema del agua”. Es decir, podría simbolizar el tránsito hacia un nuevo ciclo de vida.

La otra figura encontrada recientemente es una escultura de 6,9 centímetros de longitud, elaborada en arcilla no cocida y conserva pigmentos de color rojo y negro. En la parte anterior del cuerpo presenta el relieve de una serpiente con cabeza triangular y, en uno de sus lados, el personaje sostiene un objeto que podría haber tenido una función ritual.

Objetos dialogan con mural de Vichama. (Foto: Difusión)

Para el equipo liderado por la doctora Ruth Shady, estas evidencias permiten explorar su posible relación con las experiencias sociales generadas por las alteraciones climáticas. Y es que no solo se trata de unos objetos con valor estético.

Una manera de ver el mundo

Vichama aparece hace 1800 años antes de Cristo y para la especialista Abad se puede entender como la memoria colectiva de un terrible evento climático que causó sequías y hambruna.

Los nuevos hallazgos refuerzan la relación a un evento que produjo crisis en la época de final de Caral, un evento de cambio climático que afectó varias civilizaciones del mundo.

Se trata del evento conocido como 4,2Ka, una sequía prolongada que ocurrió hace unos 4.200 años.

“Posterior a este evento surge el sitio arqueológico de Vichama, donde se representan murales de gente esquelética, gente famélica, y también hay representaciones de animales como sapos y serpientes”, indicó Abad.

Además… Vichama Vichama es un centro urbano que tiene aproximadamente 20 hectáreas. Se encuentra en Huara y forma parte de la llamada civilización Caral. Cuenta con edificios públicos y residencias. Son más de 27 edificaciones y los objetos con referencias al periodo de crisis climática se han encontrado en diferentes edificios.

Lo interesante es que no se trata de objetos decorativos.

La investigación muestra que no solo tienen un fin artístico, sino un aspecto “más vinculado a las ceremonias, más vinculado a lo ritual”. Y, según la especialista, los objetos hallados se ubican en los procesos de renovación de la arquitectura.

“Es parte de todo un repertorio simbólico de estas personas que representan porque, generalmente, los animales que están apareciendo en Vichama son animales vinculados al agua, el sapo y la serpiente”, explicó la arqueóloga.

En cuanto a la técnica, los pobladores de Vichama trabajaron el tallado con manejo artístico, posiblemente usando algunas herramientas como piedras mucho más duras de las que el soporte en el que se hicieron. Vale señalar que se encuentran en edificios ceremoniales, edificios principales con plazas circulares.

Diálogo con el presente

El periodo de crisis climático vivido durante el 4.2ka duró alrededor de 300 años, produciendo momentos de hambruna en diversas áreas, acabando con algunas civilizaciones y otras tuvieron que ser resilientes, “comienzan a construirse nuevos centros urbanos y una de ellas es Vichama en Huaura”.

“Es como la memoria de este evento que genera un impacto en sus antepasados, y, a partir de ellos, todo su repertorio simbólico está basado en animales vinculados al agua”, menciona la especialista.

¿Cómo dialoga Vichama con la actualidad?

No es un secreto que atravesamos un periodo de cambio climático. Naciones Unidas indica que, si bien algunas variaciones climáticas ocurren de forma natural, “las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático desde el siglo XIX”. Específicamente se señala al consumo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

Los efectos que tiene este cambio climático se nota en las olas de calor extremas, sequías prolongadas, tormentas, derretimiento de glaciares, etcétera. Hoy en día el planeta está entrando en una década de calor extremo, con récords de temperatura casi asegurados y riesgos climáticos en aumento. Así lo indica la Organización Meteorológica Mundial en informe de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales 2026-2035.

“Estamos dentro de un evento de cambio climático y el mensaje de estas sociedades es como ellos supieron adaptarse, ser resilientes, vivir en un entorno donde tuvieron complementariedad de recursos: no solo aprovecharon un recurso si no tuvieron que abastecerse tanto de temas pesqueros como agrícolas”, indicó Abad.

Es así como la experiencia de hace más de 4 mil años, representada en objetos elaborados unos 1800 años antes de Cristo, se sigue transmitiendo hoy en día que el planeta está por enfrentar un difícil Fenómeno de El Niño.