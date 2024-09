Viajar es una de las actividades que más ha entusiasmado al hombre. Ahora, pensemos en viajar por el espacio, ir de la Tierra a Marte en solo 30 minutos. Es una posibilidad, y más con la tecnología de cañón láser.

Se trata de un tipo de propulsión con energía dirigida que puede mover a las naves a gran velocidad, sin embargo, los investigadores también plantean que existe un gran riesgo que incluso pondría en peligro a nuestro planeta.

Philip Lubin, profesor en la Universidad de California, Estados Unidos, es uno de los investigadores de la tecnología DE-STAR 4 (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and exploRation). Según informe de El Confidencial, Lubin señala que con esta tecnología una pequeña nave llamada wafersat podría llegar Alfa Centauri (el sistema estelar más cercano) en apenas 20 años.

Pero no solo serviría para enviar sondas. Indica el investigador que “un sistema DE-STAR 4 puede propulsar una nave a Marte en 30 minutos y pasaría a Voyager I en menos de tres días”. Funciona proyectando haces de luz concentrados sobre una vela ultraligera. Este rayo de luz genera suficiente empuje que puede acelerar la nave espacial.

En junio se conoció que China había desarrollado un cañón electromagnético, y logró lanzar una bomba inteligente a la estratosfera. (Foto: EFE)

Pero hay un riesgo significativo. Adam Hibberd, del Instituto para Estudios Interestelares en Londres, indica el informe, ha señalado que estos rayos láser a gran escala tienen un potencial bélico que podría poner en peligro la seguridad del planeta.

Y es que el sistema DE-STAR 4 puede generar haces de hasta 70 gigavatios (GW). Es energía para impulsar una nave o generar una catástrofe. Tendrían que situarse a más de 450.000 kilómetros de nuestro planeta, es decir, fuera de nuestra órbita.

Por otro lado, también se plantea esta tecnología como sistema de defensa planetario frente al posible impacto de meteoritos.