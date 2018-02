¿Te cansó Google Traductor? Te presentamos otras alternativas

Google Traductor ha logrado consolidarse como el servicio más popular de su clase con la asombrosa suma de más de 1000 millones de traducciones diarias.



Sin embargo, Google Traductor no es el único sistema de traducción al que se puede recurrir en Internet y a continuación les presentamos algunas alternativas que también puede usar cuando tenga dudas sobre algunos términos en otros idiomas.

. Internet

WORDREFERENCE

En este caso particular hay que hacer la aclaración de que se trata específicamente de un diccionario (bastante completo) y no de un traductor. Wordreference permite escuchar la pronunciación de las palabras en su idioma original, muestra los significados como un diccionario en el idioma original y, obviamente, la versión traducida. Wordreference tiene soporte para 17 idiomas distintos.



WORLDLINGO

Esta vez sí estamos hablando de un traductor online en el sentido más estricto de la palabra y WorldLingo tiene una parrilla de 33 idiomas. Este servicio tiene varios aspectos interesantes y uno de los más llamativos es la posibilidad de traducir documentos enteros de hasta 20 mil palabras y un peso máximo de 20 MB.



Entre los formatos que se pueden traducir están los siguientes: doc, docx, txt, html y xml. Esto permite la traducción de ficheros, correos electrónicos e incluso páginas web. No hay que olvidar mencionar que WorldLingo también tiene un traductor convencional.

YANDEX TRANSLATE

Varios sitios web han hecho hincapié en que Yandex podría considerarse como la versión rusa de Google, lo que incluye también un traductor que tiene soporte para 44 lenguas. A esto hay que agregar que Yandex tiene un corrector de palabras, cuenta con un diccionario, texto predictivo y permite escuchar la pronunciación de los vocablos.

BING TRANSLATOR

Microsoft también cuenta con un traductor como parte de su servicio de búsqueda y Bing Translator es una buena alternativa a Google Translate. La alternativa de Microsoft brinda la posibilidad de hacer traducciones en hasta 57 idiomas. Como dato curioso podemos señalar que se trata del traductor por defecto de varios sitios web, de los cuales el más importante muy probablemente sea Facebook.

BABYLON

Muchos usuarios de Internet recuerdan que antes del dominio de Google Translate, Babylon era un programa de traducción de textos bastante popular. Actualmente Babylon cuenta con un traductor en la web que recurre a más de 1.600 diccionarios de una gran diversidad de temáticas y soporta 75 lenguas distintas. Este servicio además permite consultar sinónimos y antónimos, a lo que hay que agregar que cuenta con un servicio de traducción profesional orientado hacia