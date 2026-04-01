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Resumen

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Estados Unidos podría sacar una gran ventaja a China con la misión Artemis II. (Foto: generada con IA / Copilot)
Estados Unidos podría sacar una gran ventaja a China con la misión Artemis II. (Foto: generada con IA / Copilot)
Por Agencia EFE

China se ha propuesto rivalizar con EE.UU. no sólo en la Tierra, sino también en la Luna y en el espacio, y aunque por el momento su potente programa espacial se ha adelantado a la NASA en algunas misiones no tripuladas a nuestro satélite, el envío de humanos todavía tendrá que esperar al menos a 2030.