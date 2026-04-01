China se ha propuesto rivalizar con EE.UU. no sólo en la Tierra, sino también en la Luna y en el espacio, y aunque por el momento su potente programa espacial se ha adelantado a la NASA en algunas misiones no tripuladas a nuestro satélite, el envío de humanos todavía tendrá que esperar al menos a 2030.

La NASA lanzará esta madrugada la Artemis II, una misión tripulada que viajará alrededor de la Luna por primera vez en medio siglo, un paso más en el proyecto de los estadounidenses de volver a llevar seres humanos al satélite terrestre, que no ocurrirá hasta 2028, dos años antes de lo que prevé el programa espacial chino.

Estas son algunos de los principales hitos espaciales del gigante asiático y de su programa lunar.

La cara oculta de la Luna

China fue el 3 de enero de 2019 el primer país que logró alunizar en la cara oculta de la Luna. Lo hizo con la sonda Chang’e. Cinco años después, en 2024, la sonda lunar Chang’e 6 regresó a la Tierra con las primeras muestras de la historia de la cara oculta de la Luna: 1.935,3 gramos de materiales.

El país asiático tiene previsto dedicar las dos próximas misiones Chang’e a la exploración del polo sur del satélite, donde pretende construir una base de exploración científica junto con Rusia y otros países.

Así, la misión Chang’e 7 está programada para llegar al polo sur lunar en 2026, donde buscará depósitos de hielo de agua. Después, la Chang’e 8 explorará en torno a 2029 posibles usos de los recursos que su predecesora descubra, llevará a bordo equipos y aparatos de once países (entre ellos Rusia, Irán, Italia y Perú) y sentará las bases para una exploración tripulada, que el programa espacial chino espera materializar alrededor de 2030.

Un palacio en órbita

El veto a que China se sumara a la Estación Espacial Internacional -una iniciativa encabezada por Estados Unidos- por los lazos militares de su programa espacial impulsó a Pekín a construir una propia.

Le costó casi una década, pero lo consiguió: la Tiangong (que significa, en mandarín, “Palacio Celestial”) quedó oficialmente completada a finales de 2022, aunque llevaba en servicio desde mucho antes, con envíos de tripulación cada seis meses.

La estación china funcionará durante unos diez años y podría convertirse en la única plataforma de este tipo en funcionamiento una vez que la Internacional llegue a su fecha de retiro, prevista para 2032.

El tercero en Marte

China ha sido el tercer país en “amartizar”. La primera sonda china no tripulada a Marte se lanzó en julio de 2020 y se posó sobre el planeta rojo casi diez meses más tarde y décadas después de que lo hubiesen hecho dispositivos similares de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) ha anunciado que en 2028 partirá hacia ese planeta su misión Tianwen-3, con el objetivo de traer muestras de Marte.

Asteroides bajo el microscopio

El 29 de mayo del año pasado, China lanzó la misión Tianwen-2, la primera con el objetivo de recoger muestras de un asteroide y devolverlas a la Tierra, en una operación que se extenderá durante más de una década e incluirá también la exploración de un cometa situado entre Marte y Júpiter.

Los materiales que se logren en este viaje pueden proporcionar información crucial sobre la historia evolutiva terrestre, según los científicos implicados en la misión.

Navegador propio

El país asiático completó, en 2020, después de dos décadas de desarrollo, su sistema de navegación propio, Beidou (BDS), para rivalizar con el estadounidense GPS.

Contar con este avance ha permitido a China ofrecer servicios de geolocalización a nivel global y disponer de una plataforma independiente de la tecnología de EE.UU. tanto a nivel militar como civil.