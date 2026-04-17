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Resumen

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Planetas examinados cuenta con masa similar al de la Tierra. (Foto referencial: freepik.es)
Planetas examinados cuenta con masa similar al de la Tierra. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

Un equipo internacional con investigadores de las universidades suizas de Ginebra (UNIGE) y Berna (UNIBE) ha logrado cartografiar por primera vez el clima de dos exoplanetas rocosos de masas similares a las de la Tierra, con oscilaciones térmicas de casi 500 grados centígrados entre su día y su noche.