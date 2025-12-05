El 88% de las empresas ya utiliza inteligencia artificial, pero solo un 32% consigue escalarla más allá de proyectos piloto, según el informe global “The State of AI in 2025” de McKinsey & Company. Aunque su adopción es generalizada, apenas el 39% reporta un impacto positivo en sus ganancias.

El estudio, basado en encuestas a 2.000 líderes de 105 países, señala que los AI agents impulsan una nueva ola de uso empresarial: el 62% de organizaciones ya experimenta con ellos, aunque ninguna función supera el 10% de implementación a escala.

Los sectores más avanzados en agentes de IA son tecnología, telecomunicaciones, seguros y salud, mientras que las áreas con mayor despliegue son TI, ingeniería de software y gestión del conocimiento.

El informe también anticipa efectos laborales: un 32% de empresas prevé reducir su plantilla en 2026, al tiempo que crece la demanda de perfiles especializados como data engineers, machine learning engineers y expertos en MLOps.

La expansión de la IA llega con más riesgos: 51% de las organizaciones reportó incidentes en el último año, principalmente por inexactitud de modelos, privacidad y propiedad intelectual. La explicabilidad sigue siendo uno de los riesgos más difíciles de mitigar.