Microsoft ha compartido su plan para construir infraestructura de inteligencia artificial (IA) de manera responsable y que priorice la colaboración con la comunidad, que lleva por objetivo que los municipios locales y sus residentes se beneficien también de esta nueva tecnología.

“Construir una infraestructura de IA no se trata solo de tecnología, sino de una visión a largo plazo que beneficia a todos”, ha afirmado el presidente de Microsoft, Brad Smith, este martes, con motivo de la presentación de una nueva iniciativa llamada ‘Infraestructura de IA Priorizada por la Comunidad’.

Basada en cinco pilares, Microsoft cree que es su compromiso sobre el desarrollo de la inteligencia artificial responsable y la construcción de centros de datos teniendo en cuenta a las comunidades locales de Estados Unidos.

Como parte de esta iniciativa, se asegurarán de que los centros de datos, que realizan grandes consumos de energía, no repercuten en el precio que pagan los ciudadanos por la electricidad, y minimizarán el uso de agua, además de reponer una cantidad mayor de la consumida y explicar con transparencia en qué se usa.

A ello se une la creación de empleo para los residentes y el pago, sin rebajas, de los impuestos que les corresponden por comprar terrenos o proponer un centro de datos para que los municipios locales cuenten con esos ingresos.

Por último, la compañía apuesta por fortalecer la comunidad local a través de la inversión en capacitación local en IA y organizaciones sin fines de lucro. “Dado que estas comunidades impulsan la innovación y el crecimiento económico del país, es fundamental que compartan los beneficios económicos, educativos y comunitarios que genera la IA”, ha afirmado Smith en una nota de prensa.