CES 2018: Las medias que alertan ante posibles lesiones

Un novedoso par de medias que fue presentado durante un evento previo a la principal feria de tecnología del mundo, la Consumer Electronic Show (CES 2018), tiene la capacidad de enviar una notificación al teléfono cuando una lesión se está produciendo en el pie.

Su creadora, Maryam Murphy, explica a Emol que cuando ocurren lesiones, una de las primeras formas de notarlo es a través de un cambio determinado en la temperatura de algunas zonas. Es por esto que en "Siren Socks" integró sensores en las fibras que permiten monitorear algunos puntos en que se producen la mayoría de las heridas.

La feria tecnológica se lleva a cabo del 9 al 12 de febrero.(Foto: AP) La feria tecnológica se lleva a cabo del 9 al 12 de febrero.(Foto: AP)

"Los sensores son imperceptibles al tacto ya que están mezclado con las fibras de la prenda, por lo que no genera ningún malestar a los usuarios", detalla.



El producto, además integra un sensor en la zona superior para conectarse a través de bluetooth a una aplicación para teléfonos inteligentes que muestra las zonas monitoreadas y su estado en directo, alertando así ante aumentos de temperatura o posibles inicios de una lesión.



De acuerdo a Murphy, este chip no requiere de carga, ya que cuando las medias no están en uso, entra en modo de ahorro de energía para evitar utilizar batería de manera innecesaria. Además, la forma en que están fabricadas permite que sean lavados sin problema como un par de calcetines tradicionales.



Actualmente el producto se encuentra en etapa de confección y es posible comprarlo a través del sitio web oficial.



Su creadora detalla a Emol que estos calcetines son el inicio de una línea que buscan desarrollar con fibras que tengan integrados sensores de diversos tipos para así ayudar al cuidado del cuerpo y el monitoreo de diversas situaciones.

(GDA / Emol)

LEE TAMBIÉN...