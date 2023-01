El transporte enfrenta uno de sus mayores cambios. Así se puede notar en la feria CES 2023, en Las Vegas, donde fue presentado el miniautobús Holon Mover, un vehículo que reúne la tecnología eléctrica, autónoma e inclusiva.

Esta unidad de transporte ha sido trabajada por las empresas Pininfarina y Holon con la finalidad de hacerlas de fácil acceso a todas las personas. Es por eso que prácticamente fue trabajado desde cero.

Según detalla el medio Híbridos y Eléctricos, el minibús contará con una rampa de acceso al interior para facilitar la maniobra a personas con movilidad reducida. También tiene asientos plegables, acceso a las sillas de ruedas, e inserta el braille para personas con problemas de visión.

El miniautobús ha sido pensado para que cualquier persona pueda movilizarse. (Foto: AFP) / Agencia AFP

Otro detalle que no pasa desapercibido es que el vehículo no cuenta con puesto de mando. Es decir, no tiene la tradicional cabina de conductor ya que al ser 100% autónomo podrá prescindir de tales elementos y aprovechar el espacio de forma completa.

En cuanto a la tecnología, está provisto de un sistema patentado por Mobileye Drive, y se cuenta con sensores para el mapeo del entorno. Las primeras pruebas se realizarán en Hamburgo, Alemania. También se trabajaría en Estados Unidos un plan piloto en aeropuertos.