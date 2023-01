El Indy Autonomous Challenge (IAC) se llevará a cabo el 7 de enero en Las Vegas Motor Speedway como parte del CES 2023. Con su conocido chasis de carbono, se espera que el vehículo oficial del certamen, el Dallara AV-21, vaya a velocidades que se acerquen, o superen, los 190 mph (aproximadamente 305 kph).

Según información proporcionada a propósito de la convocatoria, el Dallara más reciente es el auto de carreras autónomo más rápido y tecnológicamente avanzado en esta materia hasta el día de la publicación de esta nota.

Incluye una gran cantidad de sensores de cámaras ópticas y radar, que convergen con una computación a borde resistente que destaca por su rapidez y comunicaciones, que operan por algoritmos de inteligencia artificial.

El vehículo cuenta con una gran cantidad de sensores de cámaras ópticas y radar. (Foto: Roger Omar Hernández Sánchez)

Así, con la atención de los fabricantes y medios de prensa encima, nueve equipos universitarios integrados por casas de estudio de Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Italia, Arabia Saudita y Alemania competirán por el premio de US$1 millón.

Entre dichas universidades destacan el Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Pittsburgh (Pennsylvania), Rochester Institute of Technology (New York), Politecnico di Milano (Italy), Technology Innovation Institute (United Arab Emirates) y el Technische Universität München (Germany).