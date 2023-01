Hyundai ha mostrado qué tan avanzado está el sistema e-Corner durante el CES 2023. La compañía viene trabajando desde 2018 para lograr que los conductores puedan estacionar sus autos de forma lateral fácilmente. La empresa mostró los resultados con un Ioniq 5 y el video es impresionante.

“Cinco años después de su debut en CES 2018, la tecnología e-Corner de Hyundai está más cerca de la realidad. Después de su aparición más reciente en CES 2021, el sistema estuvo en exhibición en la feria de la semana pasada. Y esta vez, en lugar de construir un prototipo dedicado para mostrar la tecnología, el brazo Mobis del fabricante de automóviles integró e-Corner en un Ioniq 5 EV”, señala Engadget.

Este sistema ayuda a que los vehículos puedan moverse de forma lateral, logrando movimientos más rápidos en situaciones específicas. “El módulo, al igual que la funcionalidad ‘CrabWalk’ [caminar de cangrejo] del Hummer EV, permite que las ruedas de un automóvil giren de una manera que no pueden en un vehículo con un sistema de suspensión tradicional. Posteriormente, eso le permite completar maniobras que no puede en otros vehículos”, agrega.

Además de estacionar de forma lateral, también permite que el vehículo gire en un mismo lugar. “Estacionar en paralelo, por ejemplo, es tan fácil como girar las ruedas 90 grados y conducir el automóvil en forma horizontal. Menos práctico pero igual de genial, e-Corner también permite que los automóviles se muevan en diagonal y giren en el mismo lugar. Incluso es posible realizar un giro de pivote”, añade el medio.

Este sistema ayudará a quienes se les dificulta realizar acciones en espacios reducidos, como estacionar entre dos autos en una calle. Asimismo, también permitirá que personas con discapacidad puedan generar maniobras de forma más simple, pues la tecnología generará que algunos problemas en el volante tengan una solución fácil y rápida.

Sin embargo, la tecnología e-Corner no estará disponible para el público hasta probablemente 2025. “Es probable que pasen algunos años antes de que los módulos e-Corner comiencen a aparecer en los vehículos de producción. En 2021, Hyundai Mobis dijo que planeaba comenzar a implementar la tecnología en 2025. Dicho esto, no sería sorprendente ver a otros fabricantes de automóviles incorporar la tecnología en sus automóviles, ya que la división produce piezas para otras empresas, no solo para Hyundai”, concluye.