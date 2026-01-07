La Feria Electrónica de Consumo (CES) ha reunido este año lo nuevo en tecnología mundial, y la robótica es uno de los protagonistas en esta edición que va del 6 al 9 de enero.

Este congreso de tecnología de consumo CES se realiza en Las Vegas (Estados Unidos) y también tiene el foco en la tecnología de electrodomésticos.

Más de 450 empresas, ‘startups’ y compañías de la Lista Fortune 500 participarán en este evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA).

El Comercio se encuentra en la feria y se ha podido notar el énfasis en innovaciones sobre IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad.

Se encuentran empresas como Samsung, Motorola, Razer, Acer, Hisense, Sony, Dell, HP, entre otras. Además, también se ha visto la innovación que viene de la mano con la inteligencia artificial. Tal es así que se estima en la feria que para el 2030 haya más de 5.000 millones de usuarios de IA.