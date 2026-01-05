CES 2026: una TV Micro RGB LED de 130 pulgadas, IA más precisa y un modo fútbol para el Mundial entre las apuestas de Samsung para este año

EL CES 2026 es la principal feria de tecnología, en la que se establecen las tendencias de consumo y desarrollo tecnológico del año. Uno de los principales animadores es Samsung, que se adelantó al inicio del evento general para mostrar sus principales apuestas. El gigante surcoreano presentó el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H), marcando su nueva dirección de diseño para pantallas de alta gama.

Según explicó a El Comercio Sebastián Lee, CEO de Samsung Perú, la industria avanza hacia tecnologías que priorizan el control preciso de la luz y el color, con el objetivo de ofrecer imágenes más realistas y naturales.

“La tendencia ya no se centra únicamente en especificaciones técnicas, sino en cómo se percibe la imagen en el uso cotidiano. Estamos en la búsqueda del ‘color perfecto’, apoyándonos en innovaciones como Micro RGB LED y procesamiento avanzado con IA. Esto permite una reproducción cromática más fiel, mejor contraste y una experiencia visual más cercana a la percepción humana”, dijo.

La nueva TV Micro RGB LED de 130 pulgadas. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Diseño y visualización

Según Samsung, la pantalla de 130 pulgadas está diseñada intencionalmente para parecer menos un televisor y más una vasta e inmersiva ventana que expande visualmente la habitación. Está inspirado en el diseño Timeless Gallery de Samsung de 2013, ahora con un marco refinado para dar la sensación de que la pantalla flota.

Aseguran que el sonido integrado en el marco de la pantalla está equilibrado con el tamaño de la misma, de modo que la imagen y el audio se sienten naturalmente conectados en el espacio.

Con las tecnologías de Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, aprovechan la IA para mejorar los tonos apagados y refinar el contraste.

El modelo de 130 pulgadas también incluye la tecnología patentada Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos, preservando aún más el color claro y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación para la mejor experiencia de visualización.

Más inteligencia artificial

El lanzamiento también incluye tecnologías como Vision AI Companion, que permite búsquedas conversacionales en tiempo real, recomendaciones proactivas y acceso a funciones. Con esta novedad, la gente puede recibir orientación sobre qué mirar, qué comer y qué música escuchar, mejorando la experiencia televisiva en general.

El modo fútbol pro de IA te permite eliminar los comentarios de la señal abierta durante los partidos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

A su vez, a previas del Mundial 2026, presenta una aplicación de inteligencia artificial llamada AI Football Mode Pro, que se activa mediante comandos de voz. Con esto se puede mejorar la experiencia de ver un duelo de fútbol. Al activar el modo, se resaltan los movimientos del balón y el audio también es más exacto.

“Nuestra estrategia regional se enfoca en potenciar la experiencia de visualización, ofreciendo tecnologías que transforman la forma de vivir el deporte, el cine y el entretenimiento en casa. Más allá del evento puntual, buscamos que esa experiencia se mantenga en el tiempo. Por eso, apostamos por televisores que combinan calidad de imagen superior, procesamiento inteligente con IA y una integración fluida con el ecosistema del hogar, asegurando que la inversión siga siendo relevante mucho después del último partido”, añadió Lee.

Existe la posibilidad, además, de eliminar las voces de los narradores y comentaristas para solo centrarse en el juego y el sonido ambiental. Aunque, al público también se le puede bajar o subir el volumen utilizando AI Sound Controller Pro, que también sirve para películas y series.

“El verdadero cambio no está en un solo dispositivo, sino en cómo la inteligencia artificial conecta y potencia todo el ecosistema. La tendencia clara es una IA capaz de interpretar contextos, estimar incertidumbre y adaptarse a las personas, en lugar de obligarlas a adaptarse a la tecnología”, concluyó Lee.

Otra función sorprendente para los duelos deportivos es la posibilidad de recibir respuestas de la IA predictiva sobre qué equipo tienes mayores probabilidades de ganar o, incluyo, quién podría anotar en los siguientes minutos.