Henry Williams es el nombre del redactor independiente que ha entrado en pánico luego de que el famoso chatbot ChatGPT redactara un artículo de marketing en 30 segundos y que está valorizado en $600.

El escritor escribió en The Guardian que su “diversión se convirtió en horror” luego de corroborar la eficacia y rapidez con la que el chatbot podía escribir un texto que a él le tardaría horas redactar.

Williams le pidió a la IA escribir sobre “¿Qué es la pasarela de pago?” y el resultado fue algo parecido a un ensayo universitario que, a su criterio, le faltaba un poco de edición pero que gozaba de una buena gramática y sintaxis. Y era un producto por el cual él habría cobrado $615.

“Soy redactor. Estoy bastante seguro de que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo”, señala en su artículo de opinión.

William demuestra aún más su temor al darse cuenta de que las empresas estarían más interesadas por este tipo de tecnologías, ya que resultan más económicas frente al costo de tener trabajadores humanos. Él está seguro que las compañías no titubearán en reducir costos.

“Cualquier apego sentimental al contenido creado por humanos seguramente será anulado rápidamente, sospecho, por el argumento económico. Después de todo, la IA es un trabajo de parto súper rápido que no come, duerme, no se queja ni se toma vacaciones”, agrega.