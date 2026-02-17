Checa tu señal: así puedes verificar la cobertura para tu teléfono si sales de viaje

La cobertura es uno de los puntos fundamentales para tener una mejor experiencia de uso del smartphone. Esto permite un desempeño de tu servicio móvil, y de internet fijo o inalámbrico.

En caso necesites verificar la cobertura móvil en el lugar donde te encuentras o al que viajas, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) cuenta con la plataforma digital Checa tu señal.

Esta opción permite conocer y comparar la cobertura del servicio de las distintas empresas operadoras en Perú.

Según Osiptel, al cierre del tercer trimestre de 2025, el 76.72% del área geográfica poblada en Perú contaba con cobertura móvil 4G garantizada, mientras que la cobertura total alcanzó el 95.93%. Pero acá es importante conocer qué es una zona con conbertura móvil garantizada.

Se trata de aquellas áreas geográficas donde las empresas operadoras declaran que brindan el servicio móvil, cumpliendo con los indicadores de calidad normados y supervisados. Mientras que la cobertura total es el área geográfica que abarca las zonas de cobertura garantizada y de capacidad adicional de red, siendo en esta última área donde los usuarios todavía pueden acceder a los servicios móviles y de internet fijo inalámbrico, aunque con un desempeño variable.

Cobertura de las operadoras

De acuerdo a la herramienta digital Checa tu señal, Movistar presentó la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas, con 70.65 %, seguida de Bitel con 41.41 %, Claro con 20.91 % y Entel con 3.21 %.

Con respecto a la cobertura total, Entel registró 90.67 %, Movistar con 89.41 %, Bitel con 87.28 % y Claro 84.70 %.

Estas cifras se basan en las declaraciones de las empresas operadoras, presentadas al regulador en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica.

¿Y cómo funciona Checa tu señal? Para acceder a la plataforma digital, los usuarios deben ingresar a https://checatusenal.osiptel.gob.pe. Allí pueden colocar una dirección exacta o seleccionar un departamento, provincia, distrito o centro poblado, para conocer la cobertura disponible de cada operador en tecnologías 5G, 4G, 3G y 2G.

La herramienta digital ofrece mapas interactivos con la cobertura móvil en diferentes zonas del país. Gracias a esta información, los ciudadanos pueden identificar qué empresa brinda mayor cobertura en su localidad y tomar decisiones informadas sobre el servicio que contratan o cambiar de operador de acuerdo al alcance de sus servicios.