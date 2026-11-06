Resumen

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El productor musical es conocido también por ser un estudioso de los ritmos musicales de nuestra región. (Foto: EFE)
El productor musical es conocido también por ser un estudioso de los ritmos musicales de nuestra región. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno “hasta cierto punto peligroso”, que puede llevar a la mediocridad en las industrias creativas, considera el cantautor dominicano Chichí Peralta, quien la próxima semana recibirá junto con otros artistas el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy.

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