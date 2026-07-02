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Resumen

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Aunque hay miles de asteroides detectados, aun no se ha evidenciado un riesgo cercano. (Foto: magnific.com)
Aunque hay miles de asteroides detectados, aun no se ha evidenciado un riesgo cercano. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Científicos e ingenieros chinos están realizando estudios de viabilidad para desarrollar una red integrada de vigilancia y alerta temprana desde el espacio y la Tierra con el objetivo de hacer frente a posibles impactos de asteroides, según informaron este miércoles medios locales.

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