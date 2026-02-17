China estrena un barco carguero de 10 mil toneladas autónomo y totalmente eléctrico, el más grande de su tipo

En su apuesta por crear tecnología sustentable y no contaminante, China ha desarrollado un barco totalmente eléctrico de 10.000 toneladas que es, a su vez, autónomo, el más grande del mundo de su tipo, según sus fabricantes.

El buque, bautizado como Ning Yuan Dian Kun, inició pruebas el 1 de febrero en la provincia de Jiangxi y ha navegado en aguas cercanas a Shanghái. Se trata de un portacontenedores diseñado para operar sin emisiones tanto en navegación como durante las maniobras de carga en puerto, en un intento por acelerar la descarbonización del transporte marítimo comercial.

El barco mide 127,8 metros de eslora, 21,6 de manga y 10,5 de puntal. Tiene capacidad para transportar hasta 740 contenedores TEU y alcanza una velocidad máxima de 11,5 nudos. El proyecto fue construido por el astillero Jiangxi Jiangxin Shipbuilding y está concebido como un modelo replicable para rutas de corta distancia, según reporta 'Marine Insight‘.

Su sistema de propulsión se basa en diez contenedores de baterías que suman una capacidad total de 19.000 kWh y alimentan dos motores de imán permanente de 875 kW cada uno. Como explican en ‘The Maritime Executive’, las baterías pueden recargarse mediante conexiones de alta tensión en tierra o intercambiarse fácilmente por otras ya cargadas, lo que reduce los tiempos de espera en puerto. Además, incorpora paneles solares para generar energía adicional.

El Ning Yuan Dian Kun integra sistemas de navegación autónoma capaces de planificar rutas y evitar colisiones de forma automática. Cuenta con monitorización en tiempo real del entorno y percepción visual en distintas condiciones meteorológicas, lo que le permite alternar entre modos de operación tripulada y no tripulada según las necesidades.

El proyecto fue incluido en 2025 en la lista nacional de Proyectos de Demostración de Tecnología Avanzada Verde y Baja en Carbono de China. Si supera con éxito las pruebas, entrará en servicio comercial para Ningbo Ocean Shipping Co. en rutas vinculadas al puerto de Ningbo-Zhoushan. El país ya confirmó la construcción de un segundo buque gemelo y, de consolidarse el modelo, podría marcar un avance en un sector responsable de cerca del 2 % de las emisiones globales de CO₂.