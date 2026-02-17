China estrena un barco carguero de 10 mil toneladas autónomo y totalmente eléctrico, el más grande de su tipo

Resumen

El Ning Yuan Dian Kun, inició pruebas el 1 de febrero en la provincia de Jiangxi y ha navegado en aguas cercanas a Shanghái
Por Redacción EC

En su apuesta por crear tecnología sustentable y no contaminante, China ha desarrollado un barco totalmente eléctrico de 10.000 toneladas que es, a su vez, autónomo, el más grande del mundo de su tipo, según sus fabricantes.

