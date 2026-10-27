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Resumen

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China ha demostrado un gran avance tecnológico para llegar a la Luna, como aspira Estados Unidos. (Foto: europapress)
China ha demostrado un gran avance tecnológico para llegar a la Luna, como aspira Estados Unidos. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

La NASA ha señalado que actualmente están “inmersos de lleno en una nueva carrera espacial” y ha advertido de que la cerrara por volver a la Luna estará “reñida”.

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