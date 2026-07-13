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Resumen

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La maniobra representa un avance en los planes chinos para desarrollar cohetes reutilizables. (Foto: captura YouTube)
La maniobra representa un avance en los planes chinos para desarrollar cohetes reutilizables. (Foto: captura YouTube)
Por Agencia EFE

China recuperó este viernes con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, en la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático, informaron medios estatales.

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