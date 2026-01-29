China redujo la contaminación de su capital y los autos eléctricos habrían jugado un papel importante

China no es lo mismo que hace dos décadas. Hasta fines del siglo pasado su principal ciudad: Beijing, figuraba entre las capitales con el aire más contaminado del mundo, pero hoy eso puede haber cambiado.

Entre las partículas contaminantes se encuentra la PM2.5, referente para las mediciones. En cuanto al 2025, los registros muestran que el cambio ya es más que sostenido. En solo 12 años se ha evidenciado este descenso en partículas contaminantes.

La Oficina Municipal de Ecología y Medio Ambiente informó que hoy se puede medir en 27 microgramos por metro cúbico en 2025, frente a los 89,5 microgramos registrados en 2013, según informe de OK Diario.

Se trata de una reducción cercana al 98% en poco más de doce años, lo que demuestra que no es un fenómeno aislado, sino un esfuerzo sostenido. El punto de inflexión fue el 2013 y el cambio se debería a reducir las emisiones procedentes del tráfico y de la industria pesada.

En cuanto al tráfico, se optó por la retirada progresiva de vehículos antiguos. Esto significó la electrificación del parque móvil. Según el reporte, China tiene cerca de 37 millones de vehículos en circulación, de los cuales alrededor del 10% son eléctricos, híbridos enchufables o de tecnologías alternativas.

En 2020 representaba el 5% de adquisiciones y hoy se cuenta como el 50% de las nuevas matriculaciones. Para el 2024 se vendieron más de 640.000 vehículos eléctricos nuevos en la ciudad. ¿Podrá repetirse este patrón en otras localidades?