Prueba demostró que la capacidad reproductiva no se afecta por los viajes espaciales. (Foto: freepik.es)
Redacción EC
Redacción EC

Latiene un gran número de retos y China acaba de resolver uno de ellos, y que estaba ligado a la la posibilidad de que podamos seguir teniendo la capacidad de reproducirnos. Algo que llama más la atención en la competencia por llegar a .

Para esto, China envió a una ratona que estuvo en la estación Tiangong. El pasado 10 de diciembre de 2025 un laboratorio de la Academia China de Ciencias (CAS), según informe de , fue escenario del nacimiento de nueve crías de ratón.

Lo sorprendente es que la madre estuvo en el espacio, sometida a microgravedad y radiación. Seis de las crías han sobrevivido y está creciendo con normalidad.

El experimento ha tomado cierto tiempo. Fue el 31 de octubre que se enviaron cuatro ratones al espacio: dos machos y dos hembras. Allí permanecieron durante más de dos semanas.

Lo complicado fue la alimentación de los ratones y se optó en buena parte por la leche de soja líquido. También se monitoreó el estado de los ratones mediante inteligencia artificial.

El 14 de noviembre de 2025 los animales regresaron a la tierra y se procedió a la concepción natural, señala el medio. Esto rompe la gran duda de que la radiación ionizante y la ausencia de gravedad pudieran afectar el eje hormonal o la integridad del ADN de los gametos. En la Tierra es la atmósfera lo que protege y permite la reproducción.

