La carrera espacial tiene un gran número de retos y China acaba de resolver uno de ellos, y que estaba ligado a la biología espacial: la posibilidad de que podamos seguir teniendo la capacidad de reproducirnos. Algo que llama más la atención en la competencia por llegar a Marte.

Para esto, China envió a una ratona que estuvo en la estación Tiangong. El pasado 10 de diciembre de 2025 un laboratorio de la Academia China de Ciencias (CAS), según informe de Xataka, fue escenario del nacimiento de nueve crías de ratón.

Lo sorprendente es que la madre estuvo en el espacio, sometida a microgravedad y radiación. Seis de las crías han sobrevivido y está creciendo con normalidad.

El experimento ha tomado cierto tiempo. Fue el 31 de octubre que se enviaron cuatro ratones al espacio: dos machos y dos hembras. Allí permanecieron durante más de dos semanas.

Lo complicado fue la alimentación de los ratones y se optó en buena parte por la leche de soja líquido. También se monitoreó el estado de los ratones mediante inteligencia artificial.

El 14 de noviembre de 2025 los animales regresaron a la tierra y se procedió a la concepción natural, señala el medio. Esto rompe la gran duda de que la radiación ionizante y la ausencia de gravedad pudieran afectar el eje hormonal o la integridad del ADN de los gametos. En la Tierra es la atmósfera lo que protege y permite la reproducción.