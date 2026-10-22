icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, Christina Koch, en rueda de prensa en el Hotel de la Reconquista. (Foto: europapress)
La premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, Christina Koch, en rueda de prensa en el Hotel de la Reconquista. (Foto: europapress)
Por Agencia EFE

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, opinó este jueves que el astronauta es el primero que “tiene que tener los pies en la tierra” -expresión utilizada para indicar que una persona es cabal- y que ese “es uno de los motivos por los que es tan importante hacer estas misiones con personas y no simplemente robots”.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.