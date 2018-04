Ciberseguridad

Hubo un tiempo en que internet se asociaba con el anonimato. Ahora está comprobado que es en la red donde más información se puede recabar sobre nosotros.

Cambridge Analytica ha sido el último incidente que ha puesto de manifiesto cuán importante puede ser la información que depositamos en la red.

Los datos ya no solo pueden utilizarse para robarnos dinero del banco, sino para condicionar lo que compramos, dónde viajamos, dónde comemos o, quizás, por quién votamos.

Aquí te ofrecemos 8 consejos para evitar que compartas en Internet información personal que solo a ti te concierne.

1. Comprueba tu correo



Una forma muy sencilla que tienen los hackers, las agencias de espionaje y las aplicaciones de obtener a tu información personal es a través de tu correo.

Deberías cambiar tu contraseña frecuentemente y crear una que sea difícil de descifrar. (Foto: Getty Images)

Desde allí acceden a tus contactos, tus movimientos y la información que compartes.

Para saber si tu correo ha sido comprometido, basta un sencillo paso. Simplemente introduce tu dirección de correo en Haveibeenpwned.com.*

Este servicio web tiene una base de datos con todas las cuentasque se han visto comprometidas en empresas como Adobe, Stratfor, Gawker, Pixel Federation, Yahoo!, Sony y Vodafone.

En caso afirmativo, Haveibeenpwned te da tres sencillos pasos a seguir: cambiar tu contraseña, agregar más de un modo de autentificación y hacer que te avisen si hay una nueva filtración de cuentas de correo electrónico, para que estés alerta.

2. Bloquea a los extraños



Hay servicios como Bluetooth o AirDrop que te permiten enviar y recibir archivos a y de personas que se encuentran a tu alrededor, aunque no las conozcas.

Muchos dispositivos tienen el modo Bluetooth o AirDrop activado por defecto. (Foto: Getty Images)

Si lo tienes activado, asegúrate de que solo puedes recibir archivos tras tu consentimiento o desactívalo por completo. Puedes correr el riesgo de recibir un virus que comprometa tus datos.

3. Evita los "precios inteligentes"



Quizás sepas que cuanto más consultas en una aerolínea o buscador de vuelos el precio de unos pasajes, más se encarecen. Esto se llama el "precio personalizado" o "precio inteligente". Las compañías detectan tu interés y se aprovechan. La ley de la oferta y la demanda de toda la vida.

Muchas compañías detectan el interés que despierta un producto o un servicio y aumentan su precio en función de la demanda. (Foto: Getty Images)

Para evitarlo, puedes navegar de incógnito o consultar esas mismas fechas desde diferentes dispositivos y comprobar si los precios siguen aumentando.



4. Pon a salvo tu vieja cuenta de Yahoo



Si tuviste una cuenta de Yahoo en 2013 has sido, con toda certeza hackeada, tal como reconoció la compañía el pasado mes de octubre.

Por eso, aunque creas que no es importante porque ya no la usas, debes asegurar tu cuenta cambiando la contraseña y estableciendo diferentes mecanismos de autentificación.



5. Haz limpieza



Algunas aplicaciones que ya no usas solo ocupan espacio en tu celular, consumen energía y monitorizan tu actividad. (Foto: Getty Images)

Los expertos recomiendan que, al menos una vez al año, te detengas y limpies tu teléfono y tu Facebook.

De esta manera eliminarás las aplicaciones que no usas y que lo único que hacen es recolectar data sin saber para qué.

Lo mismo ocurre con aquellos amigos o contactos que tienes en Facebook y con los que no hablas. ¿De verdad necesitas que conozcan toda la información que compartes en la red social?

6. Protege a tus amigos



Si eliges que una aplicación tenga acceso a tus fotos o a tu ubicación es decisión tuya, pero protege a tus amigos.

Dejar que una app pueda ver tu libreta de direcciones deja vulnerables a los amigos que tienes en tu listado. Recuerda que así es como Cambridge Analytica consiguió millones de datos sin el beneplácito de los usuarios de la red social.

7. La infancia, fuera de la red



Si proteges la información de tus amigos, cuida también la de tus hijos. Cuando compartas una foto de estos hazlo en modo privado. Si lo haces público, Google lo encontrará y lo que está en Google está al alcance de todo el mundo.

Las fotografías de menores en la red están expuestas a muchos riesgos, además de crear una huella digital que ellos no han decidido. (Foto: Getty Images)

8. Valora tu privacidad



Resulta obvio, pero muchas veces desestimamos lo que la red sabe de nosotros y no nos protegemos lo suficiente.

Quizás no tengas nada que esconder pero nadie que tú no quieras tiene que saber qué te gusta y marcar las películas que has de ver o el suéter que quieres comprar.

(*) La BBC no se hace responsable del contenido de páginas externas.