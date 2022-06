Los SMS eran la forma de comunicarnos textualmente antes de la llegada de los servicios de mensajería. Si bien aún muchas personas lo utilizan, este tipo de mensajes ahora son más usados para alertas o información de empresas y de los gobiernos, por lo que los cibercriminales pueden hacerse pasar por estos últimos.

La forma más fácil de reconocer si un SMS fue enviado por alguna fuente oficial es el número de teléfono. Usualmente, la información real llega de números cortos y que ya han sido utilizados para el mismo objetivo; mientras que los estafadores usan números celulares para tratar de engañar a sus víctimas.

Esto no se cumple siempre, pues muchas empresas también utilizan servicios de terceros para enviar información y esta llega de números celulares. Por ello, no solo basta con revisar esta parte, sino también debemos tener en cuenta los siguientes puntos.

¿Cómo reconozco los SMS enviados por cibercriminales?

1. Revisa la forma de escribir. Este tipo de SMS suelen tener faltas de ortografía o gramática. Asimismo, los nombres propios pueden estar mal escritos, por lo que será fácil reconocerlos. Recuerda que los mensajes de empresas o entidades públicas pasan por un proceso de corrección de estilo y errores; es decir, existe muy poca probabilidad de que algún mensaje real de estos puedan estar mal redactados.

2. El mensaje no tiene relevancia para ti. El contenido del SMS puede ser muy generalizado, pues el cibercriminal tantea para ver si alguna persona cae en la estafa. Un claro ejemplo es el de haber ganado un premio o sorteo de alguna empresa conocida. De esta manera, si alguno de los objetivos de los estafadores sí ha participado en algo, podría llegar a caer en la trampa.

3. Suena muy bien para ser verdad. Este punto va relacionado con el anterior. Premios, préstamos o cosas gratis suelen ser el principal anzuelo de los cibercriminales. Recuerda que empresas o entidades gubernamentales no realizan este tipo de eventos sin promocionarlos antes. Si no has participado en ellos, da por hecho que no vas ganar ningún premio. En caso contrario, revisa la lista de ganadores en la web oficial.

4. Tiene un gran sentido de la urgencia. Estos mensajes también insisten en realizar acciones inmediatas para solucionar un problema. Los más utilizados son los robos o inseguridades en cuentas bancarias. Estos SMS piden que ingreses a algún link extraño o que respondas con información sensible, motivos por el cual deberías no contestar y contactar con tu entidad bancaria para estar seguro de que no haya ocurrido nada. De esta forma no solo te quedas más tranquilo, sino también ayudas a alertar a la entidad que se está haciendo una estafa con su nombre.