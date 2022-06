Los correos electrónicos son la mejor manera de comunicarnos, especialmente si se quiere añadir formalidad al mensaje. Sin embargo, debido a su uso masivo, muchos cibercriminales intentan engañarnos para robar nuestros datos personales o instalar software malicioso en los dispositivos.

El spam es probablemente el más conocido de este tipo de mensajes. Ya sea publicidad no deseada o simplemente correos con información no relevante, todos hemos caído en esta manera de captar nuestra información en alguna ocasión. Pero, con el avance tecnológico, los correos pueden ser el arma principal de los cibercriminales.

¿Cómo refuerzo la seguridad de mi correo electrónico?

1. Cierra la sesión cuando termines de usarlo. Si no estás en casa, lo mejor es siempre realizar este paso. Puedes estar en tu trabajo o casa de algún familiar, pero lo recomendable es terminar la sesión, pues si bien estos lugares son confiables para ti, la seguridad de sus redes podrían no serlo. Recuerda que todos estamos expuestos a ciberataques.

2. No expongas tu dirección de correo electrónico. Colocar tu email en sitios webs, redes sociales o foros no es la mejor idea. El contenido es accesible por cualquier persona, incluyendo a los cibercriminales. Tu correo puede terminar en la lista de alguno de estos delincuentes y podrías recibir spam o ciberestafas. Piénsalo como si fuera la dirección de tu casa: no la vas a compartir en lugares públicos ni con desconocidos.

3. Deshabilita la opción para que las imágenes carguen automáticamente. Estas acompañan a los mensajes de spam o ciberestafas para “comprobar” que lo que dicen es cierto. Si no tenemos esta “ayuda visual”, discerniremos mejor entre los correos reales y los que tratan de engañarnos.

4. No abras correos que aseguran que ganaste un premio. Si nunca participaste en algo, es más que seguro que no ganaste nada. Es mejor mandar estos a la carpeta de spam o eliminarlos directamente. Estos regalos o promociones soñadas buscan que los usuarios piensen que es su día de suerte para engañarlos a su antojo.

5. Si no conoces el remitente, mándalo a la carpeta de spam. Si una dirección intenta comunicarse contigo constantemente, sin que tú sepas el motivo, está tratando de que le respondas rápidamente. Si es un desconocido, lo más probable es que sea un cibercriminal tratando de verificar que tu email se encuentra en actividad. Esto va de la mano con el segundo consejo, pues quieren sumarte a las listas de correos para enviarte mensajes no deseados. En caso fuera alguien que sí te conoce, te daría más detalles de por qué te contacta.

6. Pasa el cursor sobre los enlaces antes de abrirlos. Es esencial que no abras un link sin saber hacia dónde dirige. En los navegadores, si pasas el puntero del mouse sobre el enlace, te aparecerá la dirección URL del mismo en la parte inferior de la ventana. De esta manera, sabrás hacia donde te llevará, pues muchas veces los cibercriminales utilizan nombres de páginas web confiables para engañar a los usuarios.

7. No abras archivos adjuntos. Especialmente si los remitentes son desconocidos, pues estos podrían contener software malicioso. Los usuarios deben poner especial énfasis si el archivo termina con la extensión .exe, pues es indicativo de que es un programa, el cual podría ser malware. Antes, consulta con la persona que te envió el correo si tienes dudas.

8. No utilices la misma contraseña para todo. Es recomendable tener más de una clave para tus cuentas, especialmente para las de correo electrónico. De esta manera, los cibercriminales no podrán acceder fácilmente a todas. También se recomienda cambiarlas cada 4 ó 6 meses.

9. No des tus datos personales. Los cibercriminales suelen utilizar el ‘phishing’ para tratar de captar información de sus víctimas. Este método consiste en hacerse pasar por otra persona, empresa o entidad gubernamental para obtener datos de los usuarios. Revisa quién te está pidiendo la información, para qué y si es necesario darle todo lo que pide. Si no te van a enviar algo a casa, no es necesario darle tu dirección física, por ejemplo.

10. Utiliza la copia oculta BCC o CCO. Este punto es importante para cuando envías correos a muchas personas. Al utilizar esta herramienta, se ocultarán los correos a los demás. De esta manera, todas esas direcciones no quedarán expuestas ante terceros. Como se dijo antes, puedes confiar en los destinatarios, pero la seguridad de sus redes no son necesariamente confiables.

11. Borra tu historial y caché del navegador. Esta información podría ser relevante para los cibercriminales. Si has caído en algún tipo de malware, podrían acceder a las páginas que acostumbras visitar, así como las claves y cuentas que utilizas. Por ello, también es importante evitar marcar la opción de guardar contraseñas.

12. No utilices redes WiFi públicas. Al no saber de dónde provienen, ni quiénes la manejan, podrías exponer la información de tu correo. Los cibercriminales podrían estar capturando tus datos personales mientras estés conectado a una.

13. Actualiza los programas y sistema operativo de tus dispositivos. Muchos usuarios dejan de lado esta parte tediosa, pero al atrasar una actualización podríamos estar expuestos a ciberamenazas. Estas actualizaciones pueden traer mejoras en seguridad para nosotros y, por ende, para nuestros correos electrónicos.

14. Utiliza una solución de correo electrónico con cifrado. De esta manera, podrás controlar toda tu información confidencial y evitar que alguna sea expuesta de forma casual.

15. Infórmate e investiga constantemente. La seguridad de nuestros correos va actualizándose con el paso del tiempo, pero esto también significa que los métodos que utilizan los cibercriminales también lo hacen. Por ello, es importante que, como usuarios, estemos al tanto de las nuevas amenazas y saber cómo enfrentarlas.