El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha confirmado que sufrió un ciberataque. El ente norteamericano también indicó que ha contenido el “incidente aislado”, pero aún se desconoce cuándo ocurrió y qué grupo de cibercriminales lo organizó.

“CNN informó el viernes [17 de febrero] que los hackers comprometieron un sistema informático del FBI en la oficina de campo de la agencia en Nueva York, citando a personas informadas sobre el asunto. El breve informe agregó que el incidente involucró un sistema informático utilizado en investigaciones de imágenes de explotación sexual infantil”, reporta TechCrunch.

Debido a que aún se encuentran investigando el suceso, el buró no puede informar más sobre ello. “El FBI está al tanto del incidente y está trabajando para obtener información adicional. Este es un incidente aislado que ha sido contenido. Como se trata de una investigación en curso, el FBI no tiene más comentarios para proporcionar en este momento”, aseguró Manali Basu, vocera del FBI, al medio.

Sin embargo, aún no se sabe qué grupo realizó el ciberataque ni cuándo ocurrió. “Queda una serie de incógnitas sobre el incidente. No está claro de inmediato cuándo ocurrió la intrusión o cómo se vio comprometido el FBI. La naturaleza del incidente, que aún no parece haber sido reclamado por ninguna organización ciberdelincuente importante, tampoco está clara en el momento de la publicación”, añade el portal.

La revelación del ciberataque al FBI se da mientras existe la polémica por los objetos voladores no identificados en Estados Unidos y Canadá. Si bien el incidente podría no estar relacionado con esta controversia calificada como “espionaje” por algunos, sí levanta sospechas en algunos sectores de la población.

Pese a ello, no es la primera vez que el FBI recibe un ciberataque. En noviembre de 2021, un actor de amenazas comprometió el sistema de correo electrónico externo del FBI. Con ello, se enviaron miles de correos electrónicos no deseados (spam), en los cuales se advertía de un ciberataque falso a cientos de miles de organizaciones.