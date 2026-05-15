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El Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (cuyo nombre ha cambiado temporalmente de MetLife Stadium) se ve antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (cuyo nombre ha cambiado temporalmente de MetLife Stadium) se ve antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

Varios científicos alertaron este jueves a la FIFA de las condiciones meteorológicas extremas, con calor y humedad, en las que previsiblemente se disputará el Mundial de fútbol este verano boreal en Norteamérica.

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