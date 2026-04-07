Resumen

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Un fenómeno de El Niño intenso no solo propagaría calor y humedad inusuales a lo largo y ancho del territorio, sino que también podría desencadenar flujos de humedad atmosférica sin precedentes , lo que provocaría lluvias torrenciales que aumentarían el riesgo de inundaciones.
Un fenómeno de El Niño intenso no solo propagaría calor y humedad inusuales a lo largo y ancho del territorio, sino que también podría desencadenar flujos de humedad atmosférica sin precedentes , lo que provocaría lluvias torrenciales que aumentarían el riesgo de inundaciones.
/ Pixabay
Por Redacción EC

Los modelos climáticos más recientes apuntan a una creciente probabilidad de que se forme un súper El Niño en los próximos meses, un fenómeno que podría alterar el clima global hasta 2027 y provocar lluvias intensas e inundaciones en países como Perú y Ecuador, según proyecciones científicas recientes citadas por ‘The Washington Post’.

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