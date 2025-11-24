Cerca del 40 % de las habilidades requeridas para los puestos actuales deberá reajustarse de aquí al 2030, de acuerdo con el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial (FEM). La transformación tecnológica —impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y el procesamiento de información— redefinirá perfiles profesionales y modelos de negocio.

Julio César Liñán Rodríguez, docente de la carrera de Computación e Informática de Cibertec, señala que las competencias digitales dejaron de ser exclusivas del sector tecnológico y hoy constituyen un requisito transversal.

“Hoy el talento más competitivo no es el que sabe programar más lenguajes, sino el que entiende cómo la tecnología puede transformar un negocio, optimizar procesos o resolver un problema real. La digitalización no solo cambia lo que hacemos, cambia la forma en que pensamos y tomamos decisiones”, afirma.

El FEM detalla que el 86 % de las empresas espera que los avances en IA y análisis de datos influyan directamente en las habilidades del futuro, mientras que un 58 % prevé que lo hará la automatización. En ese contexto, los perfiles vinculados al desarrollo de software, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el análisis de datos figuran entre los más demandados a escala global.

Ante este panorama, el especialista identifica cinco competencias digitales que marcarán la diferencia en la empleabilidad hacia 2030:

Alfabetización tecnológica y dominio de herramientas digitales : saber manejar software colaborativo, plataformas interactivas y sistemas en la nube será básico para cualquier profesión. La clave estará en adaptarse con rapidez a nuevas herramientas y entornos digitales.

: saber manejar software colaborativo, plataformas interactivas y sistemas en la nube será básico para cualquier profesión. La clave estará en adaptarse con rapidez a nuevas herramientas y entornos digitales. Capacidad de análisis digital : mientras la inteligencia artificial asume tareas más operativas y genera grandes volúmenes de información, comprender cómo se generan los datos, identificar posibles sesgos y tomar decisiones marcará la diferencia en un mundo de algoritmos.

: mientras la inteligencia artificial asume tareas más operativas y genera grandes volúmenes de información, comprender cómo se generan los datos, identificar posibles sesgos y tomar decisiones marcará la diferencia en un mundo de algoritmos. Ciberseguridad y protección de datos : con el auge del trabajo remoto y la digitalización masiva, comprender los principios de seguridad informática y aplicar buenas prácticas de protección de datos será esencial para prevenir riesgos.

: con el auge del trabajo remoto y la digitalización masiva, comprender los principios de seguridad informática y aplicar buenas prácticas de protección de datos será esencial para prevenir riesgos. Análisis de datos e inteligencia artificial aplicada : interpretar información, entender modelos predictivos y usar la IA como aliada de la productividad marcará la diferencia en un mercado laboral impulsado por la tecnología.

: interpretar información, entender modelos predictivos y usar la IA como aliada de la productividad marcará la diferencia en un mercado laboral impulsado por la tecnología. Aprendizaje continuo y adaptabilidad: el cambio tecnológico es permanente. Los profesionales que mantengan una mentalidad flexible y aprendan a incorporar nuevas metodologías y herramientas liderarán los procesos de innovación en cualquier industria.

“El talento digital es hoy el motor de la innovación y la competitividad, quienes desarrollen estas competencias no solo serán más empleables, sino más influyentes. Apostar por carreras como Computación e Informática no solo mejora la empleabilidad, sino que impulsa el desarrollo tecnológico del país. La verdadera ventaja no estará en saber usar la tecnología, sino en saber dirigirla: entender su impacto, anticipar sus riesgos y aprovechar su potencial para generar progreso”, concluye el académico.