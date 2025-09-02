Claudio Pizarro es uno de los futbolistas peruanos más reconocidos del mundo, dejando una indeleble marca no solo en la selección de nuestro país sino también en las Bundesliga, con destacadas temporadas en el Bayern Múnich y el Werder Bremen.

Es esta legendaria historia la que podría quedar grabada también en el esperado videojuego de fútbol “EA Sports FC26”, que como parte de su campaña a su salida el 26 de septiembre ha dado a los fans la oportunidad de votar para que se incluya a Pizarro en la categoría de Héroes de Bayern Múnich, convirtiéndose en el primer deportista peruano en ser destacado de esta manera.

Los Héroes son cartas especiales en el modo de Ultimate Team del juego en el que se destaca los jugadores que han alcanzado un alto estatus a lo largo de su carrera, pero no al punto de convertirse en leyendas del futbol, a los que el juego los denomina Íconos. Entran en esta última categoría jugadores como Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane, David Beckham y, más recientemente, Zlatan Ibrahimovic y Andrés Iniesta.

Por el lado de Pizarro, este tendrá una fuerte competencia si quiere ganar el estatus de Héroe en “FC 26”, necesitando vencer a sus compañeros de equipo Stefan Effenberg y Giovane Élber.

Si quieres ayudarlo a cumplir este hito, puedes ingresar a este enlace y votar por el jugador peruano.