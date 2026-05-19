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Resumen

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Anthropic y el Pentágono mantienen una disputa legal que marca un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Anthropic y el Pentágono mantienen una disputa legal que marca un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Una nueva audiencia judicial en Washington este martes reactivará la disputa entre el Pentágono y la empresa de inteligencia artificial Anthropic, que por ahora ha sido limitada para participar en proyectos de defensa, desde que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la catalogó como un “riesgo” para la seguridad nacional.

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