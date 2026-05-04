La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres personas fallecidas vinculadas a un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico.

En total, son seis las personas afectadas, de las cuales tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos, según precisó la OMS en su cuenta de la red social X. En uno de los casos se ha confirmado por laboratorio la presencia del hantavirus.

Cabe señalar que la sección europea de la OMS aseguró este lunes que está actuando con sentido de urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae. A diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral.

Los hantavirus son raros y su salto a humanos es relativamente infrecuente. Su nombre proviene del río Hantan, en Corea del Sur, donde se identificó por primera vez durante la guerra. Esta familia de virus produce síntomas iniciales leves, similares a los de la gripe, pero puede derivar en enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, ambas potencialmente mortales.

Los virus hanta son raros y su salto a humanos es relativamente infrecuente. (Pixabay)

¿Cómo se transmiten?

Existen al menos 38 especies reconocidas de hantavirus en todo el mundo, de las cuales 24 causan enfermedades en humanos. La forma más habitual de contagio ocurre al limpiar espacios cerrados contaminados con heces de roedores. En algunos casos, también puede producirse por mordeduras.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o meses. La OMSA advierte que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

“Las ratas como mascotas pueden portar y transmitir el virus Seoul sin mostrar signos visibles, lo que dificulta su detección. En caso de brote o sospecha, se recomienda que los animales sean evaluados por un veterinario”, señala.

El único hantavirus documentado con transmisión de persona a persona es el virus de los Andes, detectado en 1996 en Argentina y también presente en Chile, aunque su contagio sigue siendo limitado.

El hantavirus se transmite a través del contacto humano con heces, orina o saliva de algunos tipos de roedores. (Foto: Pixabay)

Síntomas y diagnóstico

En humanos, los hantavirus del “Viejo Mundo” suelen provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal, con un periodo de incubación de dos a tres semanas. En el caso del “Nuevo Mundo”, causan síndrome pulmonar por hantavirus, que puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria.

Los síntomas iniciales —fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga— pueden confundirse fácilmente con los de la gripe, lo que dificulta el diagnóstico temprano.

Prevención

Las principales medidas de prevención incluyen sellar viviendas y alimentos para evitar la entrada de roedores, eliminar acumulaciones de basura y limpiar adecuadamente las áreas contaminadas.

También se recomienda ventilar los espacios, usar guantes, gafas y mascarillas, y evitar barrer en seco, optando por limpiar con paños húmedos y desinfectantes para reducir la propagación del virus.