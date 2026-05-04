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Vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. Un brote de "enfermedad respiratoria aguda grave" a bordo de un crucero en el Atlántico ha dejado dos muertos y un tercero en cuidados intensivos en Johannesburgo, según informó el Ministerio de Salud de Sudáfrica a la AFP el 3 de mayo de 2026.
Vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. Un brote de "enfermedad respiratoria aguda grave" a bordo de un crucero en el Atlántico ha dejado dos muertos y un tercero en cuidados intensivos en Johannesburgo, según informó el Ministerio de Salud de Sudáfrica a la AFP el 3 de mayo de 2026.
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Por Redacción EC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres personas fallecidas vinculadas a un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico.

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