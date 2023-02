El cofundandor de Apple, Steve Wozniak ha asegurado que ChatGPT, la IA creada por OpenAI, “es muy impresionante”. Sin embargo, el ingeniero también señala que esta aún puede cometer errores graves, pues no iguala a un cerebro humano ni puede imitar lo que denominamos como “humanidad”.

“Es muy impresionante, pero el problema es que hace cosas buenas por nosotros pero puede cometer graves errores al no saber qué es lo humano. Es decir, es como si estuvieses manejando un auto y sabes lo que otros autos podrían hacer en ese momento, porque son manejados por humanos”, dice Wozniak en entrevista con CNBC.

El cofundador de Apple señala que un cerebro humanos es más complejo que una inteligencia artificial. “He pasado casi toda una vida estudiando si la computadora será igual a un cerebro. No sabemos cómo funciona realmente un cerebro. Era un estudiante de Psicología cuando hice mi año final de universidad y conseguí mi título. Y no sabemos dónde están nuestros recuerdos, no sabemos si están en el cerebro. Sabemos que el proceso ocurre en el cerebro, pero no sabemos dónde se almacenan”, agrega.

Steve Wozniak, ingeniero y cofundador de Apple. / AFP

Sin embargo, también asegura que ChatGPT sorprende más que otras inteligencias artificiales. “Era muy negativo con respecto a cualquier tecnología creada por humanos que se comparase con algo natural. Nunca será igual. Solo mira algunas IAs que conducen un auto y toman las decisiones más tontas que ni el conductor más idiota haría. Pero ahora, ChatGPT es, no lo sé, muy impresionante”, indica.

Ello se debe a la gran capacidad de esta IA para procesar información. “Creo que será útil para los humanos, como cualquier tecnología de computadora. La IA es la gama más alta, pues sigue procedimientos para aprender cosas. Si puede escanear mil millones de cosas en un segundo, ningún humano podría estar siquiera cerca de memorizar lo mismo”, añade Wozniak.

Sin embargo, el objetivo siempre será imitar lo que hace un cerebro, incluyendo lo que nos hace humanos. “Cuando una máquina puede ganarle a un humano en ajedrez decimos cosas como ‘Dios, es tan inteligente’, pero solo está utilizando diferentes métodos que sigue un cerebro. Nosotros queremos a un ‘humano’, que tenga emociones y sentimientos”, concluye.