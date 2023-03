Ilya Sutskever, cofundador y actual ciéntifico jefe de OpenAI, asegura que el enfoque de compartir abiertamente su investigación de la inteligencia artificial fue una equivocación. El canadiense señala esto debido a que otros pueden lucrar con la IA o mal utilizar fácilmente sus avances.

“Estábamos equivocados. De plano, nos equivocamos. Si creen, como nosotros, que en algún momento la IA, la inteligencia general artificial, va a ser extremadamente, increíblemente potente. Entonces, simplemente no tiene sentido el código abierto”, indica Sutskever en entrevista con The Verge.

El cofundador de OpenAI asegura que en algunos años, sus argumentos se harán más evidentes. “Es una mala idea... Espero que en unos pocos años sea completamente obvio para todos que la IA de código abierto no es inteligente”, agrega.

Sobre el lanzamiento de GPT-4, Sutskever asegura que se necesito a toda la compañía para desarrollarla. “En el frente del panorama competitivo... es realmente competitivo. GPT-4 no es fácil de desarrollar. Se necesitó casi todo OpenAI trabajando juntos durante mucho tiempo para producir esto. Y hay muchas empresas que quieren hacer lo mismo, así que desde un punto de vista competitivo, puedes ver esto como una maduración del campo”, añade.

Asimismo, el desarrollador asegura que debido al rápido avance en la IA, es mejor no revelar sus descubrimientos, pues podrían ser mal utilizados. “Por el lado de la seguridad, diría que el lado de la seguridad aún no es una razón tan importante como el lado competitivo. Pero va a cambiar, y es básicamente como sigue. Estos modelos son muy potentes y cada vez lo son más. En algún momento será bastante fácil, si uno quisiera, causar mucho daño con esos modelos. Y a medida que las capacidades aumentan, tiene sentido que no quieras revelarlas”, concluye.

OpenAI fue fundado por Sam Altman, actual CEO; Elon Musk, quien dejó la junta en 2018; y Ilya Sutskever, actual científico jefe. La compañía nació sin fines de lucro, pero con el tiempo cambió su modelo de desarrollo. Por ello,en febrero de este año, ChatGPT ya cuenta con una suscripción de US$20 al mes para acceder a todas sus funciones.