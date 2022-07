Colombia prohibió el pasado 11 de julio la venta de iPhones y iPads con tecnología 5G en todo su territorio. De acuerdo a un fallo judicial, Apple ha infringido la patente para desarrollar esta tecnología que fue concedida en el año 2019 a la empresa sueca Ericsson.

El problema en cuestión radica en que Ericsson, la cual se dedica a la solución de telecomunicaciones, pretende que Apple pague hasta cinco dólares por cada dispositivo vendido. La empresa fundada por Steve Jobs considera que es un precio muy elevado, por tanto no aceptó esta petición.

Los desacuerdos entre ambas compañías iniciaron en el año 2015. (Foto: Composición El Comercio)

El Comercio conversó con especialistas colombianos para conocer qué tan fuerte es la presencia de Apple en Colombia y cómo los usuarios han tomado esta prohibición.

En opinión de Diego Ojeda, periodista especializado en tecnología, la decisión judicial sobre Apple “no afecta al grueso de la población y por eso no ha sido tan importante o tan preocupante”.

Según Canalys, market share de Apple en Colombia, 3 de cada 100 dispositivos comercializados en dicho país son de la firma de la manzana. “Esta estadística solo se basa en las ventas de las distribuidoras autorizadas, por lo que es probable que más usuarios colombianos utilicen teléfonos Apple comprados en otros lugares no oficiales”, agrega Ojeda.

José Antonio Rondón, especialista en experiencia de usuario y tecnología, coincide en que Apple tiene una presencia importante en Colombia; sin embargo, la noticia del veto sobre los iPhones y iPads con tecnología 5G “no ha tocado mucho al consumidor”.

En diálogo con El Comercio, Rondón agrega otro elemento: la tecnología 5G aún no es de uso masivo en el país. El Ministerio de las Telecomunicaciones de Colombia ha habilitado el permiso para que los operadores como Tigo, Movistar, ETB y Claro solo puedan hacer pruebas sobre la velocidad de descarga y de carga con estos dispositivos, sostiene.

La tecnología 5G en Colombia no está regularizada. (Foto: AS)

Apple vs. Ericsson en Colombia: ¿ahora qué viene?

En declaraciones al diario colombiano “El Espectador”, el abogado Fabio Humar menciona que esto es un fallo preliminar, es decir, un tribunal en Bogotá va a tener que tomar la decisión final porque debe mirar nuevamente las pruebas. Luego de esto, se va a decidir oficialmente si el tribunal le da la razón a Apple, a Ericsson o, en todo caso, también existe la posibilidad de llegar a otro acuerdo para que ambas partes salgan beneficiadas.

Otros expertos en derecho consultados por el citado diario mencionan que “este proceso no ha sido constitucional ni legítimo porque no se tuvo en cuenta la opinión de Apple para este fallo”.

Si bien el panorama aún no es claro, este conflicto entre las compañías Apple y Ericsson es a nivel mundial, es decir, que la situación que ahora atraviesa Colombia no puede ser tan lejana a los demás países de la región. Por tanto, hasta que ambas empresas no lleguen a un acuerdo, los consumidores seguirán siendo los afectados.