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"Earthset" (puesta de la Tierra) fue un video tomado por el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.
"Earthset" (puesta de la Tierra) fue un video tomado por el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.
/ @astro_reid
Por Redacción EC

Reid Wiseman, comandante de la misión espacial Artemis II, compartió por sus redes sociales un inédito video donde muestra un atardecer lunar donde la Tierra toma el papel del Sol.

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