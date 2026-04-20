Reid Wiseman, comandante de la misión espacial Artemis II, compartió por sus redes sociales un inédito video donde muestra un atardecer lunar donde la Tierra toma el papel del Sol.

Wiseman formó parte de la tripulación del Artemis II, una misión espacial que llevó a un equipo de astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, marcando también el récord del viaje espacial tripulado que más lejos llegó de la Tierra.

El trayecto le permitió a los astronautas vislumbrar paisajes nunca antes vistos por el hombre, como el denominado “Earthset” (Puesta de la Tierra), en contraste a “Sunset” (Puesta del Sol), una imagen que el propio Weisman calificó como “una oportunidad única en la vida”.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

“Como si estuviera viendo una puesta de sol en la playa desde el lugar más remoto del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular de la puesta de la Tierra”, escribió el astronauta en su cuenta de X (antes Twitter).

El comandante de la misión Artemis II contó que a la par que tomaba este video, su colega Christina Koch tomaba fotos de gran calidad del mismo fenómeno, mientras que Jeremy Hansen y Victor Glover observaban también la puesta de la Tierra desde la ventana 3.

El video fue tomado por un iPhone 17 Pro Max, algo que notó Weisman en su mensaje en X: “Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone tenía el tamaño perfecto para capturar la vista… esta imagen no está recortada ni editada, con un zoom de 8x, lo cual es bastante comparable a la vista del ojo humano. Disfrútala.”