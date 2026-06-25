El terremoto que golpeó Venezuela, y que ha dejado cientos de muertos y heridos, además de daños materiales, viviendas y edificios colapsados, ha despertado la preocupación de muchos que viven en zonas sísmicas. Esta preocupación ha llevado que muchos miren con interés el sistema de alerta de Google como una alternativa para estar preparados ante un evento telúrico.

Se trata del Android Earthquake Alerts System, un sistema de alerta que utiliza el acelerómetro que se encuentra en cualquier teléfono para convertirlo en un pequeño sismógrafo.

Para que funcione, es necesario que se cuente con varios dispositivos en una misma zona donde se registran vibraciones similares, y de manera simultánea. Google se encarga de hacer el trabajo de evaluar la información y enviar la alerta.

Todo es de manera automática. La alerta llega antes de que se perciba los efectos del sismo, aunque mucho depende de qué tan cerca uno se encuentre del epicentro. Esa distancia daría más segundos para poder recibir la alerta con anticipación.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no se trata de una predicción de sismos, y que es un sistema hecho para celulares con sistema operativo Android. Para activar esta alerta hay que seguir algunos pasos.

Los primero es, según información de Infobae, abrir la configuración del teléfono. Según el teléfono, se accede a la aplicación “Configuración” o “Ajustes” de tu dispositivo Android.

Lo siguientes es entrar en “Seguridad y emergencia”, que se encuentra en el menú. Allí se agrupan diversas herramientas relacionadas con alertas y emergencias del sistema.

Por último, se debe activar la función “Alertas de terremotos”. También suele decir Alerta de sismos. Mucho dependerá de la configuración que se tenga en el equipo. También se recomienda tener el sistema operativo y los servicios del dispositivo actualizados.