Android Earthquake Alerts System es el sistema de Google para alertar sobre sismos. (Imagen: android.com)
Android Earthquake Alerts System es el sistema de Google para alertar sobre sismos. (Imagen: android.com)
Por Redacción EC

El terremoto que golpeó Venezuela, y que ha dejado cientos de muertos y heridos, además de daños materiales, viviendas y edificios colapsados, ha despertado la preocupación de muchos que viven en zonas sísmicas. Esta preocupación ha llevado que muchos miren con interés el sistema de alerta de Google como una alternativa para estar preparados ante un evento telúrico.

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