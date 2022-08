Debido al ‘home office’, las personas utilizan su PC o laptop para trabajar en el hogar desde hace más de dos años. Sin embargo, esto también se ve reflejado en los recibos de electricidad que llegan cada mes. ¿Cómo ahorrar energía al usar tu computadora en casa?

Si bien lo que buscamos es regresar a los montos previos al confinamiento por la pandemia de la COVID-19, o por lo menos reducir el costo mensual del recibo de luz, no podemos esperar un cambio drástico. Este ahorro se podrá visualizar al final del año, pues de todas formas estaremos trabajando desde casa hasta que se regrese a las oficinas de forma total. Es decir, gastaremos energía para trabajar sí o sí.

Sin embargo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, podrías ahorrar hasta US$30 (aproximadamente S/.112) al año. Este monto puede conseguirse simplemente si se utiliza los siguientes consejos que otorga la misma entidad norteamericana.

¿Cómo ahorro luz usando mi PC para trabajar en casa?

1. Utiliza el modo de suspensión de tu computadora. Ya sea de escritorio o laptop, todas tienen esta función actualmente. Con ella, el equipo se pondrá a “dormir”, gastando solo lo mínimo de electricidad, pero manteniendo todo lo que estabas haciendo en su lugar. Es decir, no se apaga, pero se pone a “hibernar” hasta que tú lo desees.

Configúralo para que se haga de forma automática si no usas tu dispositivo en 20 minutos. En caso tengas que salir un momento, pero estés completamente seguro que no será más de 2 horas, puedes hacerlo tú mismo usando el botón ‘Suspender’ (usualmente representado con la forma de una luna creciente menguante). Es importante el tiempo que la PC va a estar así debido al siguiente consejo.

2. Apaga la computadora si no la vas a usar durante más de 2 horas. Esto es importante, pues que una PC esté encendida ya gasta electricidad. Si no va a ser usada, lo mejor es simplemente apagarla, pero solo si estás completamente seguro de que pasará esa cantidad de horas.

Esto es importante porque encender y apagar el equipo constantemente puede generar que tenga menos tiempo de vida. Si bien no pasa nada cuando la computadora es nueva, sí podría ser dañino para un dispositivo un poco viejo. Recuerda que lo mejor es que las PCs “descansen” por más de 7 horas al día.

3. Utiliza las opciones de energía de tu dispositivo. Sin importar la marca o sistema operativo, puedes administrar esta función. Usualmente viene en el “plan equilibrado”, pero si no necesitas que tu computadora rinda al máximo debido a tu trabajo, puedes usar un plan ahorrador de energía o personalizarlo.

Sin embargo, si, por ejemplo, trabajas editando videos, revisa si estos planes de energía se ajustan a tus necesidades. No todos los trabajos requieren que tu PC esté trabajando con todas sus funciones al máximo, pero en algunos casos, como para los editores, sí es necesario.

4. No uses protectores de pantalla. Son bonitos estéticamente, en especial si son con videos. Pero, estos no ponen en suspensión a la computadora. Por el contrario, incluso podría generar un consumo mayor de electricidad.

Incluso, si tienes activo el protector de pantalla, esto podría interferir con el modo de suspensión, pues la PC está “en funcionamiento”. Por ello, lo mejor es desactivarlo por completo para reducir el consumo de electricidad.