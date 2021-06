El ciberacoso o ciberbullying se da cuando una persona es víctima de algún tipo de violencia por parte un individuo o grupo. Estas agresiones pueden tomar distinta forma, pero todas tienen en común que, además de condicionar la forma de actuar de una víctima, pueden provocar daños que afecten tanto a la salud mental como la física.

Según cifras publicadas por la fundación Cybersmile que promueve el Stop Cyberbulling Day, fecha que se celebra cada tercer viernes de junio, el 60% de los usuarios de Internet ha estado expuesto a alguna forma de ciberacoso .

Los diferentes tipos de violencia digital más utilizados por los acosadores para afectar a la víctima son: hostigamiento, acecho o stalking, difusión no consentida de imágenes íntimas (muchas veces deriva de la práctica del sexting), fraping, perfiles falsos, exclusión y cancelación, filtración de información y grooming.

Por su parte, Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú brinda recomendaciones para detectar y prevenir casos de ciberbullying desde casa:

1. Preste atención a los cambios de comportamiento de su hijo. Como cambios físicos visibles, cambios de humor o pérdida de interés en actividades habituales, fingir malestar o enfermedad para no asistir a clases, aislamiento social, eliminación repentina de sus cuentas en redes sociales, y pérdida o extravío de objetos en situaciones extrañas.

2. Cuide la privacidad de las redes sociales. Manténganlas privadas y asegúrese de aceptar en sus redes solo a personas muy cercanas, para evitar la sustracción de fotos o elementos que puedan ser compartidos por el ciberacosador.

3. Use filtros de seguridad o limite el uso de las aplicaciones. Existen redes sociales como Instagram, que cuenta con un filtro que permite separar los mensajes agresivos o indebidos que se hayan recibido para que el usuario pueda revisarlos y denunciarlos, o como TikTok, que cuenta una opción para limitar el uso de la aplicación y disminuir el tiempo que el niño o adolescente se encuentra en esta.

4. Use contraseñas seguras. Las cuentas de tus hijos deberán usar una contraseña fuerte y segura que incluya números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos, que dificulte el ingreso de cualquier persona extraña. No olvidar que los padres deben siempre conocer la contraseña y supervisar lo que sus hijos hacen o ven en internet.

5. Reporte aquello que daña, es negativo o afecta a otro sea en la red o fuera de internet.

“El ciberbullying es una problemática que afecta principalmente a niños y adolescentes debido a la cantidad de horas que pasan conectados y porque, que en general, a estas edades no terminan de tomar dimensión del alcance que puede tener las comunicaciones que se realizan a través una aplicación de mensajería, red social o videojuego. Igualmente, esto no quiere decir que esta forma de violencia digital no afecta también a los adultos”, comenta Cecilia Pastorino, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

¿Cómo actuar ante las distintas formas de violencia digital? Lo primero es comprender que estás problemáticas existen cotidianamente y que afectan a cualquier persona independientemente de la edad, religión, orientación sexual o etnia. “Muchas veces los niños o adolescentes víctimas de estas formas de violencia temen contar a sus padres lo que les ocurre , por lo que es muy importante que los adultos generen un espacio de dialogo y transmitan confianza a los jóvenes para que se animen a avisar en caso de sufrir alguna de estas situaciones”, agrega Pastorino de ESET.

¿Dónde denunciar?

El acoso en entornos digitales se encuentra penado desde el año 2018 para figuras de chantaje, acoso sexual y envío de material no autorizado. Existen herramientas como la página web www.siseve.pe, donde las víctimas o testigos pueden reportar casos de acoso tecnológico o violencia escolar, la plataforma www.noalacosovirtual.pe, creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde te enseñan a reconocer si eres víctima o no de acoso virtual y te permite denunciarlo, y, finalmente, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía atiende los casos más graves de ciberacoso (01 431 8898).

