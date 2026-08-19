En el ensayo participaron 1.137 pacientes. (Foto: Afif Ramdhasuma)
En el ensayo participaron 1.137 pacientes. (Foto: Afif Ramdhasuma)
Por Redacción EC

Una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el melanoma, desarrollada por Moderna junto con Merck, mostró resultados positivos en un ensayo clínico de fase III y disparó las acciones de ambas compañías en Wall Street. El tratamiento experimental se administra junto con el inmunoterápico Keytruda y busca reducir el riesgo de que el cáncer reaparezca o se propague tras una cirugía.

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