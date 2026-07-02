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El Hotel ESO (oficialmente la Residencia del Observatorio Paranal) está ubicado en el desierto de Atacama, Chile. Apareció en la película "Quantum of Solace" (2008).
El Hotel ESO (oficialmente la Residencia del Observatorio Paranal) está ubicado en el desierto de Atacama, Chile. Apareció en la película "Quantum of Solace" (2008).
/ P Horálek/ ESO
Por BBC News Mundo

Es fácil pasar por alto el edificio conocido como Residencia en Chile.

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