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Resumen

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Gvardiol observa su gol desde el piso, minutos después el tanto sería anulado.
Gvardiol observa su gol desde el piso, minutos después el tanto sería anulado.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

El periodista deportivo de la BBC, Steve Wilson, la calificó como “una de las decisiones más trascendentales del VAR que jamás haya existido”.

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