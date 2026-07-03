El periodista deportivo de la BBC, Steve Wilson, la calificó como “una de las decisiones más trascendentales del VAR que jamás haya existido”.

Cuando faltaba nada para que terminara el partido de dieciseisavos entre Croacia y Portugal, el defensor croata Josko Gvardiol empataba el partido y obligaba a la prórroga, pero entonces entró en escena el VAR (video assistance referee o árbitro asistente de video).

En medio de los festejos de los croatas y la cara de decepción del portugués Cristiano Ronaldo, quien poco antes había anotado su primer gol en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo antes de ser sustituido, el árbitro noruego Espen Eskas anunció la revisión de la jugada por posible fuera de juego.

La gran incógnita era: ¿había desviado el croata Igor Matanovic la pelota durante la jugada previa? Si su cabeza había tocado el balón, existía fuera de juego; de lo contrario, el gol sería válido.

Eskas se dirigió al monitor y revisó una y otra vez las imágenes, que a primera vista parecían no ofrecer una conclusión clara. Sin embargo, un pico en la señal detectado por una tecnología similar al Snickometer (usado en deportes como el críquet) sugirió que hubo contacto, por lo que el gol fue anulado.

Fue prácticamente la última acción del partido que culminó con un 2 a 1 a favor de Portugal.

La decisión desató el caos: aficionados croatas enfurecidos lanzaron botellas de plástico al terreno de juego al ver cómo sus sueños mundialistas se desvanecían de la manera más cruel.

Para la leyenda croata de 40 años, Luka Modric, aquello supuso seguramente el final de su trayectoria en los Mundiales, mientras que el camino de Ronaldo continúa, apenas unas horas después de que su hermana calificara el torneo como su “último baile”.

Fue un partido que lo tuvo todo. Entre goles anulados, un penal polémico, la expectación en torno a Ronaldo y la controversia del VAR, pero ¿cómo se determinó ese desvío en la cabeza de Matanovic?

Sensores en la pelota

El balón oficial Trionda, fabricado por Adidas para el Mundial de este año, incorpora un microchip capaz de detectar lo que ni el árbitro, ni los comentaristas de fútbol y ni siquiera las imágenes del VAR pudieron detectar en el segundo gol croata.

Esto permite transmitir datos precisos —como cada toque individual del balón con el botín o la mano— al VAR de forma inmediata y en tiempo real.

Pero esta no es la primera vez que se utiliza un microchip de estas características, aunque haya sido la de mayor repercusión: una tecnología similar ya estaba vigente en el Mundial de 2022 y en la Eurocopa de 2024.

Luka Modric es abrazado por Cristiano Ronaldo tras terminar el partido.

Tras el partido, la Federación de Fútbol Internacional (FIFA) explicó en su cuenta de X la decisión detrás de la anulación del gol croata:

“Según los datos proporcionados por la tecnología de balón conectado integrada en el balón oficial del partido, se confirmó que el jugador croata n.º 20, Igor Matanovic, tocó el balón durante la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente la posición de fuera de juego y anular el tanto.

“Los sensores IMU alojados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve —información que se muestra a los espectadores durante la retransmisión mediante un gráfico similar a un latido del corazón— y proporcionan a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas”.

En el programa matutino de BBC Radio 5 Live, Eric Goff, profesor de Ingeniería Deportiva en la Universidad de Purdue, explicó cómo la tecnología microscópica integrada en el balón provocó que se anulara el gol de Croacia:

“El sistema funciona mediante lo que se conoce como unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés). Es un dispositivo de apenas unos gramos, pero está incrustado en uno de los cuatro paneles. Para evitar que el centro de masa del balón se desplace fuera de su posición central, se colocan masas de contrapeso en los otros paneles”.

Según indicó Goff, este dispositivo permite recopilar datos del balón a una frecuencia de 500 hercios, es decir, 500 veces por segundo. En la práctica, esto significa que, en el instante en que el botín entra en contacto con el balón, se registra una marca temporal con una precisión de dos milisegundos.

“Además, hay una docena de cámaras situadas sobre el estadio que graban a los 22 jugadores en el campo 50 veces por segundo. Gracias a ello, es posible determinar con exactitud —dentro de ese margen de dos milisegundos— dónde se encontraban los jugadores en el terreno de juego en el momento del contacto”, dijo el académico y añadió:

“En el caso de Croacia, al parecer el balón estaba en contacto con el jugador croata y se detectó una ligera variación en el movimiento fuera de esa estrecha ventana de dos milisegundos”.

Para Groff, sería importante que la FIFA hiciera públicos los datos del balón en ese instante concreto, “para mostrar el pico de aceleración (aunque fuera leve) que se produjo al entrar en contacto con dicho jugador”.

Croacia se quejó del arbitraje... y del VAR.

Repercusiones de la decisión

En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, evitó profundizar en los detalles del gol anulado pero tuvo palabras duras contra los árbitros y la tecnología.

“No haré muchos comentarios al respecto (la anulación), pero diré que el arbitraje fue muy malo. No nos señalaron faltas ni jugadas a balón parado que debieron haberse pitado, aunque eso no es motivo para justificar la derrota. El arbitraje fue pésimo”.

Con respecto al VAR tampoco se anduvo con rodeos:

“El VAR mata las emociones, mata todo lo que llevas dentro. Hemos ido demasiado lejos con el VAR”, sentenció Dalic.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, se mostró más conciliador.

“Es una lástima que uno de los dos equipos tuviera que perder, pero no se trata de una decisión mala ni de una cuestión de suerte. Fue un momento claro: los balones llevan ahora un chip y el sensor indica que el balón fue tocado”.