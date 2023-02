Cada vez hay más personas interesadas por proteger sus datos a la hora de navegar en Internet. ¿Y cómo no estarlo? A medida que más usuarios se conectan a la red y mueven información sensible a través ella, las amenazas cibernéticas también proliferan. Una de las herramientas para protegernos contra posibles ataques es la conexión VPN, una tecnología que no es nueva, pues desde hace años se ha utilizado en el sector empresarial, pero que últimamente toma más relevancia entre los usuarios particulares.

En la actualidad conectarse a la red es muy fácil gracias a los dispositivos móviles. Estos aparatos nos facilitan enormemente la vida, sobre todo con miles de trámites y operaciones que podemos realizar desde donde nos encontremos. El problema es que cada vez estamos más expuestos a guardar e intercambiar información sensible, como nuestras contraseñas bancarias, información personal o documentos confidenciales de las empresas para las que trabajamos.

¿Cómo ayuda el VPN a mantener una navegación segura en Internet? Para responder esa pregunta primero hay que conocer qué pasa cuando navegamos por la red.

¿Qué pasa cuando nos conectamos a Internet?

VPN significa ‘Virtual Private Network’, que en español quiere decir Red privada virtual. / Pixabay

En el momento en el que nos conectamos a Internet, nuestros dispositivos (ya sea computadora, teléfono móvil, tablet, etc.) se comunican a través de WiFi o un cable ethernet con el router con el que nuestro proveedor nos brinda Internet.

Cada uno de estos aparatos que se conecta a Internet tiene asignado una dirección IP, que es una suerte de registro de identidad que los hace únicos. De esta manera, cuando accedemos a una página web, el equipo que utilizamos envía una petición al servidor donde se encuentra alejado el sitio, que no es otra cosa que una computadora ubicada en algún centro de almacenamiento de datos. Entonces este servidor utiliza nuestra IP para detectar quién está intentando acceder y enviar una respuesta.

Como parte del proceso, la IP queda almacenada en los servidores de todas las paginas que visitamos, por lo tanto, las compañías propietarias de los sitios pueden conocer datos relevantes de nosotros con fines –en el mejor de los casos– comerciales o para mejorar su propia web. Nuestros datos también pueden ser vendidos de manera ilegal o llegar a la mano de cibercriminales.

¿Cómo funciona una conexión VPN?

Si un usuario navega conectado a través de una VPN, la web que se visita no podrá rastrear sus datos ni comportamiento en el ciberespacio. Esto debido a que la información se encriptará.

En este caso, el servidor del sitio web obtendrá los datos de la IP de la VPN y no el nuestro. Es decir, el sitio web sabrá todo lo que hacemos, pero no sabrá quién corresponden esas acciones.

“VPN significa ‘Virtual Private Network’ (Red privada virtual) y permite establecer una conexión protegida al utilizar redes públicas. Las VPN cifran su tráfico en Internet y protegen su privacidad y ubicación en línea. Esto les dificulta a terceros el seguimiento de sus actividades en línea y el robo de datos. De esta forma, el proveedor de servicios de Internet (ISP) y otros terceros no pueden ver los sitios web que visita o qué datos envía y recibe en línea. Es decir, una VPN funciona como un filtro que convierte todos sus datos en texto incomprensible”, señala Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis para Latinoamérica de Kaspersky a El Comercio.

Redes públicas

Cuando tenemos un VPN activado, todo el tráfico de la red pasa del dispositivo al proveedor de Internet, pero de ahí se dirige al servidor VPN, para después llegar a su destino. Por tanto, las VPN crean un túnel seguro entre nuestra dispositivo e Internet. Es decir, crea una red totalmente virtual, lo que genera un muro de contención para evitar que terceros espíen nuestra actividad de navegación, algo sumamente importante cuando nos conectamos a redes públicas, por ejemplo.

Hay que tener en cuenta que las redes públicas en aeropuertos, hoteles, centros comerciales, parques, etc., si bien pueden ser de gran utilidad, son de fácil acceso para los ciberdelincuentes. Conectarse a una VPN nos protege en esos casos.

La conexión VPN encripta la información que transmitimos por la red. / rawpixel.com / Tong

“Si el usuario requiere usar una red pública de WiFi es importante lo haga a través de VPN para cifrar el intercambio de información a través de los dispositivos conectados a Internet. Porque si bien el acceso a Internet en un espacio público puede ser visto como una buena opción para muchos usuarios, también lo es para los ciberdelincuentes, quienes ven aquí una oportunidad para posicionarse en puntos de acceso con poca protección, o bien colocar un punto que simule ser público, con la finalidad de interceptar el tráfico de la red y obtener los datos de los usuarios”, explica el especialista de Kaspersky.

Cambiar la localización y saltar la censura

Otro de los beneficios más atractivos de esta tecnología es la posibilidad de cambiar la localización de un dispositivo. La mayoría de los servicios VPN disponibles en el mercado cuentan con servidores en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sitio web que visitemos registrará la IP que ofrece el VPN en el país que elijamos, lo que hará que identifique la comunicación como proveniente de ese lugar. De esta manera será posible desbloquear contenido que solo está disponible en ciertos países.

“Una VPN permite a los usuarios desbloquear contenido restringido geográficamente al cambiar su dirección IP para simular una ubicación diferente. Esto significa que los usuarios pueden acceder a servicios de streaming, sitios web y otro contenido que de otro modo estaría bloqueado en su ubicación”, explica a este Diario Luis Corrons, especialista de Seguridad de Avast.

Muchas plataformas de streaming cuentan con un contenido propio para cada país, por ejemplo. Con una VPN se rompe esa limitación, ya que podríamos acceder directamente como si nos localizáramos en alguna otra nación, por ejemplo, en Estados Unidos o España.

Por otro lado, en países en los que los gobiernos restringen el acceso a cierto contenido como en China o Corea del Norte, una conexión VPN sirve para saltar la censura sin temor a ser detectado. Como vemos, la privacidad es el principio básico aquí.

Descargas P2P Algunos proveedores de Internet bloquean las descargas P2P, como los torrents, incluso si se tratan de descargas legales. Este tipo de operaciones descentralizadas son de mucha utilidad para los usuarios que navegan en la red, una VPN suelen ayudar a saltar esa valla.

Empresas

Los usuarios más comunes de la tecnología VPN son los trabajadores remotos, los viajeros, los usuarios de redes WiFi públicas, los usuarios que desean mantener su privacidad en línea, los usuarios que desean acceder a contenido que normalmente está bloqueado en su región, y aquellos que desean navegar de forma anónima. / rawpixel.com / PLOYPLOY

De acuerdo a Corrons, las VPN pueden mejorar significativamente la seguridad de la red de una empresa. Esto se logra cifrando todos los datos que se transmiten a través de la red para evitar que los usuarios no autorizados accedan a ellos.

“Así se asegura que la información sensible de la empresa esté protegida de cualquier intruso. Además, una VPN también permite a los usuarios remotos conectarse a la red de la empresa de forma segura, permitiendo a los empleados trabajar desde cualquier ubicación. De esta manera, se reducen los costos de viaje y mejorar la productividad de los empleados”, puntualiza.

¿Las VPN nos ofrecen una protección total en el ciberespacio?

Para Assolini, definitivamente no, ya que no todas las VPN son igual de fuertes, incluso, se han reportado casos de filtración de bases de datos de servicios de VPN. ¿Cómo es posible que eso haya pasado? El especialista explica que “tu computadora te pertenece a ti, por lo que tú eres responsable de su seguridad. Pero el nodo de salida le pertenece al proveedor de VPN, y el proveedor elige sus algoritmos de encriptación y protocolos de VPN, por lo que la seguridad del servidor y el túnel depende del proveedor”.

“Por eso, es recomendable elegir un proveedor de VPN fiable que lleve varios años en el mercado y que ofrezca el protocolo de OpenVPN, el cual es evaluado constantemente para detectar vulnerabilidades”, acota.

Por su parte, el ejecutivo de Avast opina que una VPN no es infalible contra el robo de datos. “Una VPN puede ayudar a proteger los datos al cifrar la información y ocultar la dirección IP, lo que dificulta el acceso a los datos. Sin embargo, no es una solución infalible ya que los hackers pueden encontrar formas de acceder a los datos cifrados. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores y el uso de contraseñas robustas, para ayudar a proteger los datos”.

Conexión VPN .

¿Una VPN aumentará la latencia de mi navegación?

Ambos especialistas consultados consideran que sí puede haber un poco más de latencia. Esto se ocasiona debido al hecho de que al tener un reenvío de todo el tráfico hasta el servidor antes de salir a Internet, hace que la velocidad de nuestra conexión sea inferior.

Para el ejecutivo de Kaspersky, “habrá una latencia más elevada, sobre todo dependiendo de dónde esté el servidor instalado (ubicación geográfica), y finalmente, el jitter (variación de latencia) también se verá afectado”.

Mientras que Corrons considera que dependiendo de la configuración de la VPN y de la ubicación de los servidores puede haber un pequeño aumento en la latencia. “Es generalmente despreciable. A veces, el uso de una VPN mejorará la latencia al permitir que el tráfico de Internet se descifre de forma segura a través de servidores más cercanos a su ubicación”, señala.