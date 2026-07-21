La inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad para las empresas. Según la encuesta The State of AI 2025, elaborada por McKinsey, el 88 % de las organizaciones a nivel mundial ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función de su negocio y, así, consolida un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, el verdadero desafío ya no radica en adoptar esta tecnología, sino en traducirla en mayor productividad, nuevos modelos de negocio y ventajas competitivas sostenibles.

Ese cambio de enfoque será uno de los principales temas de Perú Innovation Summit, encuentro organizado por el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima (Innova Ulima), que reunirá el próximo 21 de julio a líderes de innovación, transformación digital y desarrollo de negocios de algunas de las empresas más influyentes de América Latina, entre ellas LinkedIn, Meta, TikTok, Salesforce, Binance, Natura, Buk e Inovabra Bradesco.

La discusión cobra especial relevancia en un contexto en el que la transformación empresarial se acelera. De acuerdo con la PwC Global CEO Survey 2025, cerca del 42 % de los directores ejecutivos considera que sus organizaciones no serán económicamente viables en la próxima década si mantienen su modelo de negocio actual. Frente a ese escenario, la innovación, la adopción de tecnologías emergentes y el desarrollo de nuevas capacidades se han convertido en prioridades estratégicas para las empresas.

El Perú Innovation Summit se celebrará este martes 21 de julio desde las 8.00 horas en el Auditorio ZUM de la Universidad de Lima. / Universidad de Lima

Perú tampoco es ajeno a esta tendencia. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025 ubica al país entre los ecosistemas con mayor avance en la región en materia de adopción y desarrollo de talento vinculado a inteligencia artificial. No obstante, el informe advierte que aún existen desafíos para fortalecer la inversión en investigación, la transferencia tecnológica y la articulación entre empresas, universidades y emprendimientos innovadores.

En ese contexto, Perú Innovation Summit busca convertirse en un espacio para compartir experiencias y analizar cómo las organizaciones están respondiendo a los cambios que plantea la economía digital. A lo largo de la jornada se abordarán temas como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la innovación empresarial, la transformación organizacional, el avance del open banking, el futuro de las finanzas digitales, la innovación abierta y los nuevos desafíos del liderazgo y la gestión del talento en un entorno cada vez más impulsado por estas tecnologías.

“La IA ha dejado de ser un factor diferenciador porque cada vez más organizaciones tienen acceso a ella. La verdadera ventaja competitiva estará en la capacidad de convertir esa tecnología en innovación, desarrollar talento y generar modelos de negocio que respondan con rapidez a un mercado en constante cambio. Ese es el debate que queremos impulsar desde el Perú Innovation Summit”, destaca Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima (Innova Ulima).

Además de las conferencias y paneles, el encuentro promoverá espacios de networking entre ejecutivos, emprendedores, inversionistas, startups y representantes del sector académico, con el objetivo de impulsar alianzas que aceleren la innovación empresarial y fortalezcan el ecosistema peruano.

¿Cuándo y dónde?

El Perú Innovation Summit se realizará este martes 21 de julio desde las 8.00 horas en el Auditorio ZUM de la Universidad de Lima. Para más información se puede visitar el siguiente enlace: https://events.ulima.edu.pe/peru-innovation-summit